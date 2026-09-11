Haraslínova Nikol: Sprostá u šejků!
42, 43, 41, 42, 41, 42 a 43 stupňů Celsia! V saúdskoarabském Dammámu není během září dusno jen kvůli popravám! Pro manželku křídelníka tamního klubu Al-Fátí Lukáše Haraslína (30) Nikolu žádná slast.
Zlatá Praha! V pouštní kleci u největšího ropného pole světa se necítí fajn. Takové teplíčko už je i na ni trošku moc! Po příletu do nové země tedy pěkně špačkovala! „Nechci být sprostý, ale… Vyšla z letištní haly a povídá: Vždyť se tady nedá dýchat! A to bylo ve 3:30 v noci. Takže vlastně ještě luxus,“ popisoval v podcastu Futbalový VAR Haraslín.
Nikol na sociálních sítích ukázala, že v jednu chvíli teploměr vyšplhal na šílených 47 stupňů! „Když si myslíš, že už nebude tepleji,“ okomentovala snímek ironicky s anglickou nálepkou Sunkissed, tedy v překladu políbená sluníčkem.