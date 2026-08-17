Ronaldo s rodinkou na Haraslínovi: Je to čajíček
Čerstvý ženáč Cristiano Ronaldo (41) do prvního kola saúdské fotbalové ligy nenaskočil, zato byl v rijádském VIP boxu náramně zvědavý na to, jestli ho náhodou exsparťan Haraslín nevyšoupne z pozice krále tamní soutěže.
Slovákova premiéra v dresu al-Fátí proti Al-Nassru ovšem skončila fiaskem 0:3. Hvězdný Portugalec si tak mohl oddechnout a věnovat se šarmantní novomanželce a jejich potomkům.
Je libo kávička?
»Šulo« je oproti pětinásobnému držiteli Zlatého míče pro nejlepšího čutálistu světa jen slabým čajíčkem. To Cristiano si v zákulisí užíval silné arabské kávy, kterou mu elegantně naservírovala láska Georgina.
„Hmm, to je chuť,“ pošušňával si její milovaný muž, jehož si vzala za muže během intimního obřadu před týdnem v jejich luxusním sídle nedaleko Lisabonu.