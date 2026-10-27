Bavorský bijec Nessar: Mlátí lidi pro mámu
Oktagon míří do Mnichova! A znovu se vedle nebojácných bijců objevují i jejich pohnuté osudy. Jedním z taháků bude domácí zápasník Nessar, který prozradil motivaci k vítězstvím.
Toužil být profesionálním fotbalistou. Nakonec ho živí úplně jiný sport – MMA! Německý zápasník Marat Nessar prozradil důvod, proč si plácl s Oktagonem: „Chci být tak úspěšný, aby moje máma už nikdy nemusela pracovat. Dělám to pro lepší budoucnost nás obou,“ vysvětlil před duelem s Rakušanem Alievem.
|Sotva skončil pivní festival Oktoberfest, Bavoři se už těší na zábavu v kleci. Do mnichovské metropole přijíždí populární organizace Oktagon. Turnaj s číslem 96 startuje již tuto sobotu (18:00, vysílá oktagon.tv) UŽ ZA 4 DNY!
Témata: blesksport, Oktagon, Oktoberfest, Marat