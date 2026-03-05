Štěstí bijce Kohouta: Místo rozvodu mimčo!
Horská dráha v porovnání s životními etapami zápasníka Matouše Kohouta (33) působí jako dětské hřiště. Právě do parků ale po narození druhé dcery bude chodit častěji a mnohem šťastnější. Proč?
„ Prošel jsem krizí v osobním životě. Vypadalo to na rozvod,“ vyprávěl Kohout pro ruik.cz. S manželkou Markétou ale zažehl nový plamen lásky! „Nakonec čekáme druhé miminko, bude to jízda.“ Momentálně však milovníka stejků čeká jízda v kleci. V sobotu vyzve německou hvězdu Christiana Eckerlina.
OKTAGON 85
Do Hamburku připlouvá MMA show na palubě s králem Německa Eckerlinem! Turnaj OKTAGON 85 začíná v sobotu 7. 3. v 18:00. Sledujte živě na www.oktagon. tv nebo na Premier Sport 3.
Už za 2 dny!