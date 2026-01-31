Těžkotonážník Parisian: Problémy s váhou
Nestává se často, aby zápasník MMA nesplnil limit v těžké váze. Americký veterán z UFC Josh Parisian (36) včera převážil o dvě desetiny přes povolenou hranici 120,7 kilogramu a musel dále shazovat!
„Cítím se lehký na nohou i v hlavě,“ nepřipouští si Parisian, že ho před dnešním zápasem ve Stuttgartu s Bulharem Todevem postihly problémy s hmotností. Nebyl však jediný...
Váhový limit nesplnila hned čtveřice dalších – Pudilová, Dalaslanová, Malach a Amangeldy. Na druhý pokus se už pětici hříšníků zadařilo.
Američanovi původně naměřili 120,9 kg.
