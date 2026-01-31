Těžkotonážník Parisian: Problémy s váhou

Autor: vav
Američanovi původně naměřili 120,9 kg.

Nestává se často, aby zápasník MMA nesplnil limit v těžké váze. Americký veterán z UFC Josh Parisian (36) včera převážil o dvě desetiny přes povolenou hranici 120,7 kilogramu a musel dále shazovat!

„Cítím se lehký na nohou i v hlavě,“ nepřipouští si Parisian, že ho před dnešním zápasem ve Stuttgartu s Bulharem Todevem postihly problémy s hmotností. Nebyl však jediný...

Váhový limit nesplnila hned čtveřice dalších – Pudilová, Dalaslanová, Malach a Amangeldy. Na druhý pokus se už pětici hříšníků zadařilo.

Američanovi původně naměřili 120,9 kg.

Oktagon 83

V záři reflektorů se zrodí nový šampion pérové váhy. Samsonidse, nebo Machaev? Turnaj Oktagon 83 začíná v sobotu 31. 1. v 18:00. Sledujte jej živě na oktagon.tv či na Premier Sport 4. Už dnes!

Témata:  blesksportoktagonOktagon MMAoktagon 83Ultimate Fighting ChampionshipStuttgartJosh Parisian

Související články



Články odjinud