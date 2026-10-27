Lucie Neumannová zažila chvíle hrůzy: Překvapivé přiznání
Tohle by do protřelé cestovatelky Lucie Neumannové (23) řekl jen málokdo. Atletka a influencerka, která svého milovaného tenistu Jiřího Lehečku doprovází snad úplně všude, se nečekaně svěřila se svým největším strachem.
Drama začalo už před odletem z pražského letiště. „Teď jsem měla přistávat a naše letadlo ještě ani není v Praze,“ posteskla si Lucie fanouškům na svém profilu. Dlouhé zpoždění pocuchá nervy snad každému cestujícímu, to nejhorší ale mělo teprve přijít.
Po strastiplném čekání se stroj konečně odlepil od země. Kvůli silnému větru a špatnému počasí se však cesta brzy proměnila v noční můru. „Dneska jsem trpěla. Bojím se létat a nemám komu mačkat ruku,“ přiznala upřímně. I přes veškerou snahu posádky se pilotům nepodařilo dosednout napoprvé a celý manévr si tak všichni na palubě museli zopakovat.
Je velkým překvapením, že zrovna přítelkyně české tenisové hvězdy letecké přepravě vůbec neholduje. Během roku má totiž na svém kontě nespočet dlouhých přesunů, a to nejen za svým partnerem.