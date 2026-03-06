Sobotní Oktagon 85 se blíží: Nezdolní do sebe
Pochází z Německa a na domácí půdě se utkají o první porážku v profesionální kleci. Oktagon 85 láká na duel dvou doposud neporažených borců.
V přístavním městečku skončí jedna z úchvatných sérií. Němečtí bijci Raul Lemberanskij (23) a Ali Gürdüz (22) totiž v kleci ještě ani jednou neprohráli. Ali má na kontě šest výher, Raul dokonce osm. Kdo z nich bude poprvé kousat porážku?
Oktagon 85
Do Hamburku připlouvá MMA show na palubě s králem Německa Eckerlinem! Turnaj OKTAGON 85 začíná zítra v 18:00. Sledujte živě na www.oktagon.tv nebo na Premier Sport 3.
Už zítra!
Témata: blesksport, oktagon, Oktagon MMA, OKTAGON 85, Německo, Hamburk, Premier Sport 3