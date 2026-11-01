Král kvůli dluhům kličkuje i s bydlením: »Uklidil« se na Slovensko!
Kde domov můj?! Josef Král (36) mohl na stupních vítězů postříkaný šampaňským
poslouchat českou hymnu. Místo toho se televizní expert na závody formule 1 zadlužil a věřitelé se ho ptají: Kde vlastně domov tvůj?!
Bývalý nadějný závodník, jenž snil o kariéře v F1, zahučel v rodinném byznysu s byty pro sociálně slabé. Dluží hlavně SVJ v Ústeckém kraji, celkem 12 milionů Kč. Insolvenční správce doporučil soudu, aby zrušil Královo oddlužení, protože komentátor z TV Nova podle něj nevyvinul dostatečné úsilí vydělávat a splácet víc peněz.
Dlužník, jenž byl taky tváří mnoha značek a s projektem EisKing (spoluzakladatelem je kolega Eisele) se dostal až na platební karty České spořitelny, totiž přiznával jen 27 tisíc měsíčně. Hrubého! A jako v šikanách na okruhu kličkoval rovněž s adresou bydliště, což bylo trnem v oku věřitelů.
Proč Most?
Král nahlásil trvalý pobyt na hradeckém magistrátu. V průběhu insolvenčního řízení (tedy od roku 2021) uvedl bydliště v Mostě – v paneláku a ve starém činžáku, kde ho podle reportáže Seznam Zpráv sousedé nepoznávali a v jeho bytě prý pobýval někdo hluchoněmý.
„Adresy měl v dosahu testovacího okruhu, následně testování je přesunuto na Slovensko, což trvá dosud,“ vysvětlila jeho advokátka Helena Horová, proč se Král »uklidil« do bytu na okraji Dunajské Stredy. Na Slovakiaring v obci Orechová Potôň to je skutečně, co by kamenem dohodil.
Tajil příjem z Ulice?
Úředně bydlí na ulici. Ulice – tedy nekonečný seriál na Nově – teď navíc způsobila Josefu Královi další malér. Věřitelé se snaží soud upozornit na každou podezřelou věc okolo televizního experta na F1.
Naposledy na to, že Nova uzavřela letos v dubnu smlouvu s Králem na jeden natáčecí den za 10 tisíc Kč, ale odměnu fakturovala společnost Praga-Export a na výplatní pásce se tyto peníze údajně vůbec neobjevily. „Josef Král zatajil v rámci oddlužení částku 10 000 Kč,“ píše se v podnětu.