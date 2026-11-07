Atletka Ogrodníková o péči o syna Jáchyma: Popsala problémy s chůvou
Nikdy neplánovala zůstávat na mateřské dlouho. Oštěpařka Nikola Ogrodníková (36) po porodu syna Jáchyma nezahálela a bleskově začala pracovat na návratu mezi elitu. Malého chlapečka brala s sebou všude, kde to bylo jen trochu možné. Jenže jak otevřeně přiznala, narážela na nečekané limity...
Jak odchovankyně porubské atletiky prozradila v podcastu Mámy sobě, během tříměsíčního soustředění v Africe využila služeb místní chůvy. Brzy ale poznala, že tahle pomoc má svá úskalí.
„Byl problém, že jak černošky žijí v chudobě, neumí dětem vařit,“ popsala bez obalu první zádrhel. Našly se však i věci, které atletku nadchly. „Jáchym byl ve věku, kdy začínal s příkrmy a jedl už větší kusy. V Africe jsem si to užívala, protože měl obrovský výběr ovoce. Z tohoto pohledu to tam mají velmi dobré,“ pochvalovala si.
Plnohodnotnou stravu ale musela synovi obstarat sama. „Vyvařovala jsem mu a musela to pro chůvu nachystat. Byla zvyklá dávat mu jen mléko. V Africe dávají jen umělé mléko, nebo dětem uvaří brambory, když je dobrý den,“ vylíčila partnerka bývalého hokejisty Petra Vrány.
Náročné bylo skloubit africkou mentalitu s přísným sportovním harmonogramem. „Musela jsem si všechno chystat hodně dopředu a chůvě vysvětlit režimové věci, které tam moc neřeší. Řekla jsem jí: Máme nějaký režim, a snažila se, aby ho dodržovala. Někdy se stalo, že to tak nebylo a byl problém, pak zase fungovala. Drobné neshody byly, ale jinak byla úžasná,“ uzavřela Ogrodníková.