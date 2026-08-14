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ME v atletice 2026: program 5. dne, kdy startují Češi?

Nikola Ogrodníková na Zlaté tretře
Nikola Ogrodníková na Zlaté tretřeZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Nikol Tabačková ve finále mistrovství Evropy v Mnichově
Oštěpařka Petra Sičáková na ME do 23 let získala stříbrnou medaili
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Otakar Plzák
ME v atletice
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  • ME v atletice 2026 odstartovalo 10. a skončí 16. srpna. Nyní pokračuje pátým dnem.
  • Dnes se představí šest českých reprezentantů.
  • Největší pozornost přitahuje návrat Nikoly Ogrodníkové.

Pátek 14. srpna– dopolední program

ČasDisciplínaČeská účast
11:35Sedmiboj (Ž) - 100 m př.Adéla Tkáčová
11:40Hod oštěpem (Ž) - kvalifikace ANikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková
11:50Skok o tyči (M) - kvalifikaceDan Bárta a David Holý
12:054x400 m (M) - rozběhyLurdes Gloria Manuel a další
12:25Sedmiboj (Ž) - výškaAdéla Tkáčová
12:354x400 m (Ž) - rozběhyLurdes Gloria Manuel a další
13:00Hod oštěpem (Ž) - kvalifikace BNikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková
13:051500 m (M) - rozběhy 

Pátek 14. srpna - večerní program

ČasDisciplínaČeská účast
20:35Sedmiboj (Ž) - vrh koulíAdéla Tkáčová
20:4510000 m (Ž) - finále 
21:00Výška (M) - finále 
21:30Hod diskem (Ž) - finále 
21:40400 m př. (M) - finále 
21:55Sedmiboj (Ž) - 200 mAdéla Tkáčová
22:25200 m (M) - finále 
22:46800 m (Ž) - finále 

Česká účast během 5. dne mistrovství Evropy v atletice 2026

Během pátého dne zasáhne do bojů s jistotou šest českých závodníků. Otazník stále visí nad startem štafety na 4 × 400 metrů, která se však bude jistě opírat o českou běžeckou jedničku Lurdes Glorii Manuel. Velký návrat prožije Nikola Ogrodníková, která se vrací na velkou atletickou scénu po patnáctiměsíční pauze způsobené mateřstvím.

  • Muži: Dan Bárta, David Holý (skok o tyči)
  • Ženy: Adéla Tkáčová (sedmiboj), Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková (hod oštěpem), Lurdes Gloria Manuel (4 x 400 m)

Kde sledovat ME v atletice 2026 živě?

Kompletní program ME v atletice 2026 nabídne v přímém přenosu stanice ČT Sport.

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