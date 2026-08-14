ME v atletice 2026: program 5. dne, kdy startují Češi?
- ME v atletice 2026 odstartovalo 10. a skončí 16. srpna. Nyní pokračuje pátým dnem.
- Dnes se představí šest českých reprezentantů.
- Největší pozornost přitahuje návrat Nikoly Ogrodníkové.
Pátek 14. srpna– dopolední program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|11:35
|Sedmiboj (Ž) - 100 m př.
|Adéla Tkáčová
|11:40
|Hod oštěpem (Ž) - kvalifikace A
|Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková
|11:50
|Skok o tyči (M) - kvalifikace
|Dan Bárta a David Holý
|12:05
|4x400 m (M) - rozběhy
|Lurdes Gloria Manuel a další
|12:25
|Sedmiboj (Ž) - výška
|Adéla Tkáčová
|12:35
|4x400 m (Ž) - rozběhy
|Lurdes Gloria Manuel a další
|13:00
|Hod oštěpem (Ž) - kvalifikace B
|Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková
|13:05
|1500 m (M) - rozběhy
Pátek 14. srpna - večerní program
|Čas
|Disciplína
|Česká účast
|20:35
|Sedmiboj (Ž) - vrh koulí
|Adéla Tkáčová
|20:45
|10000 m (Ž) - finále
|21:00
|Výška (M) - finále
|21:30
|Hod diskem (Ž) - finále
|21:40
|400 m př. (M) - finále
|21:55
|Sedmiboj (Ž) - 200 m
|Adéla Tkáčová
|22:25
|200 m (M) - finále
|22:46
|800 m (Ž) - finále
Česká účast během 5. dne mistrovství Evropy v atletice 2026
Během pátého dne zasáhne do bojů s jistotou šest českých závodníků. Otazník stále visí nad startem štafety na 4 × 400 metrů, která se však bude jistě opírat o českou běžeckou jedničku Lurdes Glorii Manuel. Velký návrat prožije Nikola Ogrodníková, která se vrací na velkou atletickou scénu po patnáctiměsíční pauze způsobené mateřstvím.
- Muži: Dan Bárta, David Holý (skok o tyči)
- Ženy: Adéla Tkáčová (sedmiboj), Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková (hod oštěpem), Lurdes Gloria Manuel (4 x 400 m)
Kde sledovat ME v atletice 2026 živě?
Kompletní program ME v atletice 2026 nabídne v přímém přenosu stanice ČT Sport.