Výročí smrti Dušana Paška ml. (†36): Kamarád Haščák popsal mrazivou větu
Ve čtvrtek uplynulo pět let od sebevraždy bývalého hokejisty a funkcionáře Dušana Paška mladšího, který si sáhl na život v bratislavské čtvrti Koliba. Jeden z jeho nejlepších kamarádů zavzpomínal na poslední rozhovor, který spolu vedli...
V roce 2016 sice ukončil hráčskou kariéru, u milovaného sportu ale zůstal. Dušan Pašek ml. působil jako generální manažer klubu Bratislava Capitals. V souvislosti se zdravotním stavem útočníka Borise Sádeckého společně řešili, zda by měl hráč podstoupit podrobnější lékařská vyšetření. Po vzájemné dohodě k nim však nakonec nedošlo. Sádecký o několik dní později během utkání zkolaboval a v nemocnici zemřel. Tragická událost tížila Paška natolik, že se rozhodl vzít si život a oběsil se v bratislavském lesoparku.
Redakce webu Šport24 se v den smutného výročí vypravila na Dušanův hrob. Místo posledního odpočinku je jasným důkazem, že nejbližší na něj ani po pěti letech nezapomněli. Na hrobě leží kamínky vyskládané do tvaru srdce s nápisem: „Chybíš nám.“
V předvečer výročí smutného dne zavzpomínal na zesnulého kamaráda slovenský reprezentant Marcel Haščák, který s Paškem dříve hrával. Jak si vybavuje moment, kdy se o Dušanově skonu dozvěděl? „Pokud si dobře pamatuji, byl jsem tehdy v Brně, pravděpodobně na tréninku. Měl jsem několik zmeškaných hovorů a vzápětí jsem tu zprávu viděl v médiích. Byl to pro mě obrovský šok, nechtěl jsem tomu věřit,“ přiznal.
„První dny jsem intenzivně myslel na jeho rodinu. Představoval jsem si, jak nesmírně těžké to pro ně musí být. Bylo mi strašně líto, čím vším si museli projít. Když odejde člověk, kterého dobře znáte a s nímž jste toho tolik zažili, je strašně složité přijmout, že tady najednou není,“ vyprávěl Haščák.
Paškova rodina navíc takto náhlou tragédií neprocházela poprvé. Za nevyjasněných okolností přišel v roce 1998 o život i Dušanův otec, legendární Dušan Pašek starší, kterého našli v kanceláři s prostřelenou hlavou. Ačkoliv se tehdy hovořilo o sebevraždě, vdova Ľubica této verzi dodnes odmítá věřit.
Haščák si rovněž vybavil chvíle, kdy s Dušanem mluvil naposledy. „V kontaktu jsme byli zhruba dva týdny před jeho tragickým odchodem. Tehdy vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohlo stát něco tak hrozného. Zpětně si ale uvědomuji, že byl Dušan v tom období trochu tajemný. Dodnes mi v hlavě zní jedna jeho věta: Nikdy nevíš, co se stane,“ popsal mrazivý moment.
„Tehdy jsem tomu nepřikládal žádný zvláštní význam. Ale potom, co se odehrála ta hrozná tragédie, jsem si na jeho slova vzpomněl mnohokrát. Je to jedna z věcí, které mi v paměti zůstanou navždy,“ uzavřel hokejista.