ONLINE: Česko - Švédsko. Začíná nová éra reprezentace, tým čeká premiéra pod Motákem
Domácím zápasem proti Švédsku vstupují čeští hokejisté na úvod nové sezony do Finských her. V Praze se představí poprvé od vítězného finále předloňského mistrovství světa. Naplno tím začne éra pod vedením trenéra Zdeňka Motáka, jenž převzal tým po Radimu Rulíkovi. Utkání prvního dílu Euro Hockey Tour sledujte ONLINE na iSportu, začíná se v 18:30.
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