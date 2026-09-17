Týden hokeje aneb Poznejte kouzlo šatny
První krůčky, první trenéři, první parťáci z kabiny! Týden hokeje, náborové akce svazu, proběhne v klubech po celé republice v týdnu od 21. – 27. září.
V minulé sezoně akce přilákala na led více než 7 tisíc kluků a holek. Je určena pro kluky i holky ve věku 4 – 10 let. Cílem je, aby si děti, které nikdy předtím nestály na ledě, mohly vyzkoušet svůj první trénink a poznat přátelskou atmosféru hokejové kabiny.
„V každé šatně to bylo skvělé. Všichni jsme se k sobě chovali hezky, respektovali jsme se a já si to strašně;“ vzpomíná na své hokejové dětství mistr světa z Prahy a nově českobudějovický kapitán Tomáš Kundrátek (34).
Důležité je, že děti rozhodně nepotřebují přijít v plné výzbroji. Stačí mít brusle, jakoukoliv helmu a rukavice. I toto základní vybavení jsou však kluby schopny na žádost rodičů zdarma vypůjčit.
Český hokej investoval od roku 2010 do nákupu dětských hokejových výstrojí téměř 157 milionů korun. Díky tomu dnes nemusí rodiče ve většině klubů za výstroj v prvních hokejových letech dítěte nic platit.
Týden hokeje proběhne ve 153 klubech po celé České republice • Český hokej
Program mají kluby připraveny také pro rodiče. Ti tak mohou na vlastní oči vidět, jak funguje samotný trénink, zázemí klubu a péče o malé hráče. V diskusi s mládežnickými trenéry pak do detailů probrat, co vše obnáší výchova mladého hokejisty nebo hokejistky a jak s tím klub může pomoct.
„Disciplína, týmovost a dodržování určitých pravidel. Nemyslím tím jenom ty hokejové, ale i nepsaná pravidla v rámci kolektivu, ta člověka připraví pro další život a jakoukoliv práci,“ myslí si hvězda extraligy Lukáš Sedlák (33) z Pardubic.
Rodiče se nemusí na Týden hokeje předem hlásit, registraci lze provést až přímo na místě. Informaci o tom, kde se nachází jejich nejbližší klub a kdy přesně se tam nábor koná naleznou na stránkách www.tydenhokeje.cz. Na zimácích se navíc děti mohou těšit na dárky i něco na zub.