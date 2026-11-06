Přímý postup do Ligy mistrů pro Česko se zase o něco vzdálil. Šance už jen 1,5 %
Přímý postup do Ligy mistrů? Tahle výsada se českým klubům do budoucna vzdaluje... Tuzemské týmy po polovině ligové fáze pohárů prohloubily manko na desáté Řecko, na které ztrácejí už přes bod. Desátá pozice jako poslední znamená, že se šampion kvalifikuje přímo do hlavní fáze Ligy mistrů. Statistické odhady nyní dávají Česku už jen jedno a půlprocentní šanci na umístění v desítce.
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Aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony 2028/29. Pro ročník 2027/28 obsadilo Česko letos na jaře desátou pozici a již potřetí za sebou získalo místo v hlavní fázi Ligy mistrů přímo, bez nutnosti hrát kvalifikaci. V uplynulých dvou sezonách si rovnou start v základní části prestižní soutěže coby šampion zajistila pražská Slavia, která míří za titulem i tentokrát.
Ztráta na Řecko znovu narostla
V Lize mistrů ale červenobílí výsledkově dál tápou. Ve středu utrpěli porážku 1:2 doma s Arsenalem a v hlavní fázi už 23 zápasů po sobě nezvítězili. V pohárech nevyhráli devatenáctkrát za sebou.
Jediné vítězství ze čtyř českých zástupců v pohárech zapsala v tomto týdnu Plzeň, která triumfovala 1:0 v Lilleströmu. Poloviční bodový zisk zaznamenal Jablonec po remíze 1:1 v Rize, Sparta podlehla doma Bournemouthu 1:3.
České kluby si v týdnu po vydělení připsaly do žebříčku 0,6 bodu, jejich ztráta na Řeky tak znovu narostla. Soupeř, který má ve hře rovněž čtyři kluby, totiž získal bod za dvě vítězství a jednu remízu. Tuzemské týmy před druhou polovinou ligové fáze ztrácejí na desátou pozici už 1,287 bodu.
Dánsko má výhodu
Dvanácté je Polsko s mankem 0,6 bodu na Česko, vzhledem k pouhým dvěma celkům v hlavní části ale na desítku pomýšlet nemůže. Třinácté Norsko ztrácí na tuzemské kluby přes pět bodů, čtrnácté Dánsko pak ještě více, má nicméně výhodu v tom, že všichni čtyři zástupci hrají v papírově nejslabší Konferenční lize.
Podle dnešního odhadu specializovaného účtu Football Meets Data mají přímé místo v Lize mistrů už skoro jisté Řekové, statistici jim s přihlédnutím na los jednotlivých klubů přisuzují šance téměř 98 procent. Naopak české naděje znovu výrazně poklesly, a to na pouhých 1,5 procenta.
V hlavní fázi pohárů se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně. Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce, za účast v osmifinále a dál a v Lize mistrů také za samotný start v základní části. Po předloňské reformě pohárů tvoří všech 36 účastníků jednotlivých soutěží jednu společnou tabulku, prvních 24 týmů postupuje do vyřazovací části, nejlepší osmička rovnou do osmifinále.