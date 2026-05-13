Zabydlení hokejisté na MS: Zlatý kamrlík
Na hotelu v Bernu se vybalili reprezentanti už v úterý a hned šli na led. Jenže tu hlavní plochu BCF areny ve Fribourgu okusí Češi až dnes, den před startem šampionátu!
Mezitím, co dosud makali na vedlejším tréninkovém ledě, jim pořadatelé načančali jejich kabinu. To museli Rulíkovi hoši asi trochu koukat, kde se mají minimálně pro základní skupinu zabydlet.
Smontované desky z neuhlazeného dřeva, pár kovových věšáků a na osobní věci bude sloužit přepravka na jablka. Hotový kamrlík! „Já mám rád tyhle dřevěný arény,“ pronesl centr první formace Sedlák.
Pokud se český výběr dostane do bojů o medaile, čeká je přesun do Curychu. A tam už by mohli narazit na zlatý poklad...