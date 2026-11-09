Macinka přišel s omluvou hokejistkám po přívalu kritiky: Seřvala mě paní Macinková
Ministr zahraničí Petr Macinka se oficiálně omluvil za urážlivé výroky o ženském hokeji a ruských hráčkách.
Omluvu telefonicky adresoval přímo manažerce reprezentace a přiznal, že ho doma tvrdě zkritizovala manželka.
Vláda mezitím s vedením hokeje připravuje právní kroky, kterými hodlá zabránit startu Rusek na šampionátu v Ostravě.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se omluvil za své výroky, ve kterých označil hokej za mužský sport a v souvislosti s jednáním o startu ruských hráček na mistrovství světa kategorie do 18 let uvedl, že „feministky“ budou muset přežít akci „bez ruských mužatek“. Následovala vlna kritických reakcí - třeba i od hráčů NHL a fotbalového prostředí.
Macinka dnes po jednání vlády uznal, že jeho vyjádření bylo velmi nevhodné a řekl, že ho to mrzí. „Musím poděkovat vládním kolegům, že to taktně přešli na dnešní dlouhé vládě. Asi věděli, jak strašně mě za to seřvala paní Macinková. Sdělila mi, že až bude naše dcerka větší a bude-li chtít, že jí zapíše do hokejového týmu a já budu ten, kdo jí tam bude pravidelně vozit,“ uvedl na tiskové konferenci.
Dal jsem si vlastní gól
Dodal, že dnes telefonoval s generální manažerkou českého ženského národního hokejového týmu, aby se hokejistkám omluvil. „Sice jsem tedy hovořil o ruských hokejistkách, nikoli o českých, ale to je myslím v tuto chvíli úplně jedno. Já vidím, jak ta následná interpretace mých výroků zasáhla celý český ženský lední hokej a taky celý sportovní svět. Musím říct, že mě to opravdu mrzí a je mi to skutečně líto,“ řekl.
Uvedl rovněž, že dnes telefonoval s generální manažerkou českého národního hokejového týmu, aby se hokejistkám omluvil. „Zastihl jsem je právě před tréninkem v Dánsku na hokejovém mistrovství světa. Takže poté, co já jsem si dal vlastní gól do vlastní branky, tak doufám, že teď budeme všichni držet palce, aby všechny ty ostatní góly už padaly pouze do branek soupeřek našich hokejistek,“ dodal.
Jak se zamezí startu ruských hokejistek?
Ministr o víkendu v pořadu CNN Prima News Partie řekl, že se tento týden kvůli potenciálnímu startu ruských hokejistek na mistrovství světa hráček do 18 let v Ostravě setká s vedením českého hokeje. Neumí si představit start ruských reprezentantek v ČR.
Připomenul, že Česko nevydává ruským sportovcům víza. Dnes po vládě Macinka zopakoval, že se s vedením českého hokeje setká mimo jiné společně s ministrem pro sport Borisem Šťastným (Motoristé). Schůzka by se měla konat v následujících dnech, termín ještě není, dodal.
Šťastný dnes ráno řekl, že stát má dost právních nástrojů, jak předejít startu ruských hokejistek v Ostravě. Pokud by měly přijet z jiné země schengenského prostoru, záležitost by řešilo ministerstvo vnitra, uvedl při příchodu na zasedání kabinetu.
Členové vlády v uplynulém týdnu označili rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu o okamžitém návratu Ruska do mezinárodních turnajů za nešťastné. Opozice mluví o možnosti povýšení nařízení vlády ohledně víz pro ruské sportovce na úroveň zákona.