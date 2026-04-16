Švýcarsko před MS vyhodilo trenéra nároďáku: Zfalšoval certifikát
Švýcarský hokej má o skandál postaráno. Hlavní trenér národní reprezentace Patrick Fischer dostal nečekaný vyhazov. Nakonec ho totiž dohnala minulost z doby před olympijskými hrami v Pekingu v roce 2022, kdy zfalšoval své potvrzení o očkování proti koronaviru. Švýcarský výběr tak pouhý měsíc před startem ostře sledovaného domácího mistrovství světa zažívá na lavičce velký třesk. Tým nyní povede dosavadní asistent Jan Cadieux, jak o této nečekané rošádě informoval švýcarský svaz na svých oficiálních stránkách.
Padesátiletý Fischer, který dovedl reprezentaci na MS třikrát k zisku stříbrných medailí, zveřejnil informaci, že před čtyřmi lety cestoval do Číny s falešným potvrzením o očkování, před několika dny.
"Nikdo o tom nevěděl. Svaz, národní olympijský výbor ani moji nejbližší," uvedl Fischer. "Je mi jasné, že šlo o závažný prohřešek a nesu za něj plnou zodpovědnost. Byl jsem potrestán a pokutu jsem zaplatil," přidal Fischer, který očkování odmítal z osobních důvodů, přesto chtěl být na hrách s týmem. Za prohřešek dostal před třemi lety od soudu pokutu.
Prezident švýcarského svazu Urs Kessler dnes uvedl, že úspěšný kouč byl od týmu s okamžitou platností odvolaný. "Případ je právně uzavřen, ale vyvolal veřejnou diskusi o hodnotách a důvěře, kterou federace bere velmi vážně. Důvěra a integrita jsou pro náš sport a naši federaci klíčové. S odstupem času bylo naše počáteční hodnocení, že záležitost byla uzavřena, příliš zjednodušující. Jde o hodnoty a respekt, které jsou pro švýcarský lední hokej klíčové a které Patrick Fischer v roce 2022 nedodržel," uvedl Kessler.
Fischer vedl švýcarskou reprezentaci jako hlavní kouč již od roku 2015, předtím byl asistentem. Vedl i tým juniorů. Podle původních plánů měl ve funkci skončit po sezoně. Mistrovství světa v Curychu a Fribourgu začne 15. května.