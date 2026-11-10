Lyžařka Vonnová podstoupila devátou operaci: Strach i naděje!
Letošní rok je pro Lindsey Vonnovou jako jízda na divoké horské dráze. V osobním životě sice září po boku nového partnera, bývalého přítele Ester Ledecké, ale zdravotně na tom stále není ideálně. Legendární lyžařku dál trápí vážně pochroumaná noha z únorového pádu na olympiádě v Cortině. A teď musela znovu na operační sál!
Ani devět měsíců po děsivém karambolu nemá vyhráno. Americkou šampionku čeká už devátý chirurgický zákrok. Slovo operace už přitom Vonnové nahání opravdovou hrůzu.
„Den D. Tenhle den se mi v kalendáři rýsoval už nějakou dobu a teď konečně nastal. Byla jsem nervózní a měla strach, ale zároveň jsem se těšila, až to budu mít za sebou,“ přiznala Lindsey ve videu, které natočila v předstihu, aby zahnala tíživou nervozitu.
„Bude to moje devátá operace a modlím se, aby byla i tou poslední. Během zákroku se ještě mohou některé věci změnit, takže si musíme počkat na výsledek. Hned jak se proberu a začnu zotavovat, budu vás o svém stavu informovat,“ slíbila fanouškům. Z nohy, o kterou málem přišla, jí lékaři odstraňují zpevňující destičky a šrouby.
Stresu navzdory se snaží myslet pozitivně. „Jsem v těch nejlepších rukou a nesmírně vděčná za péči svých lékařů, fyzioterapeutů i celého personálu. Znovu vám děkuji za obrovskou podporu během posledních devíti měsíců. Všechna ta láska a povzbuzení pro mě znamenají celý svět,“ vzkázala dojatá blondýnka. „Jak říkávala moje maminka: Dnes je další skvělý den! Doufám, že má pravdu,“ uzavřela Vonnová.