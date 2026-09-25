Superhvězda Vonnová a exmilenec Ledecké: Líbačka u moře... Ester, nekoukej se!
Sůl z Jadranu zjitřila staré rány jejího zlomeného srdce! Matthieu Bailet ( 30), bývalý přítel Ester Ledecké (31), prožil žhavou letní dovolenou s novou láskou – Lindsey Vonnovou (41)!
Francouzský sjezdař, trochu Alain Delon a tak trochu Steve McQueen, uhrančivým pohledem sbalil českou zimní královnu. Blesk utajený románek Matthieua a Ester odhalil poté, co se » obyčejná slovanská holka« – jak se sama titulovala Ledecká – vyrovnávala s rozchodem na střelnici.
Bailet byl už tehdy spatřen po boku americké superhvězdy. Ale až teď Vonnová poprvé fanouškům ukázala, jak moc je vztah vážný. V luxusním hotelu v Černé Hoře splynuly jejich rty. A hoře majitelky olympijského zlata na snowboardu i na lyžích nebraly konce! „Čas na shrnutí léta, část první, “ napsala Lindsey k fotkám. „Nemůžu se dočkat té druhé,“ odpověděl Ledecké exmilenec. Prý se tomu říká láska... Ale Ester ať se raději nekouká!