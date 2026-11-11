Martina Sáblíková v dokumentu naťukla i soukromí: Střídavá péče!
Odhalování života mimo ledové ovály je jí proti srsti, přesto Martině Sáblíkové (39) mohli fanoušci vidět doslova až do kuchyně. Co na sebe práskla rychlobruslařka v závodní penzi?!
V dokumentu Loučení královny na ČT sportSáblíková pozvala štáb z její agentury Sportegy do domu na Vysočině, kde má spolu se svou láskou Nikolou Zdráhalovou (30) domov. Držitelka 44 medailí z velkých akcí se sice trochu zdráhala mluvit o soukromém životě, ale nakonec udělala výjimku.
S reprezentační parťačkou jsou spolu šťastné už přes 13 let, což přiznaly po dotazech Blesku loni na jaře. Letos si řekly na pohádkové svatbě »ano«. A teď rychlobruslařská legenda odhalila, jak vypadá jejich domácnost. „Máme tři zvířata, dva pejsky – teď vlastně tři, protože máme jednoho ve střídavé péči – a jednoho králíka,“ tulila Sáblíková němé tváře.
Závisláčci
„Když přijedeme domů, tak čtyřnozí mazlíčci, kteří se vám motají pod nohama a kteří vás mají strašně rádi a umí to lásku dávat najevo, tak vám to úplně rozsvítí den,“ rozplývala se jedna z paní domu. Martina s Nikolou milují kromě tréninkové dřiny také venčení – a cokoliv, co s »rodinou« dělají mimo led. „Jsou takoví závisláčci, že se od nás opravdu nehnou. Ten život hodně obohacují,“ řekla vděčně Sáblíková.