Martina Sáblíková v dokumentu naťukla i soukromí: Střídavá péče!

Autor: mib
Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková pozvala fanoušky domů.

Odhalování života mimo ledové ovály je jí proti srsti, přesto Martině Sáblíkové (39) mohli fanoušci vidět doslova až do kuchyně. Co na sebe práskla rychlobruslařka v závodní penzi?!

V dokumentu Loučení královny na ČT sportSáblíková pozvala štáb z její agentury Sportegy do domu na Vysočině, kde má spolu se svou láskou Nikolou Zdráhalovou (30) domov. Držitelka 44 medailí z velkých akcí se sice trochu zdráhala mluvit o soukromém životě, ale nakonec udělala výjimku.

S reprezentační parťačkou jsou spolu šťastné už přes 13 let, což přiznaly po dotazech Blesku loni na jaře. Letos si řekly na pohádkové svatbě »ano«. A teď rychlobruslařská legenda odhalila, jak vypadá jejich domácnost. „Máme tři zvířata, dva pejsky – teď vlastně tři, protože máme jednoho ve střídavé péči – a jednoho králíka,“ tulila Sáblíková němé tváře.

Závisláčci

„Když přijedeme domů, tak čtyřnozí mazlíčci, kteří se vám motají pod nohama a kteří vás mají strašně rádi a umí to lásku dávat najevo, tak vám to úplně rozsvítí den,“ rozplývala se jedna z paní domu. Martina s Nikolou milují kromě tréninkové dřiny také venčení – a cokoliv, co s »rodinou« dělají mimo led. „Jsou takoví závisláčci, že se od nás opravdu nehnou. Ten život hodně obohacují,“ řekla vděčně Sáblíková.

Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková pozvala fanoušky domů.
Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková pozvala fanoušky domů.
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