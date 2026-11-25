Shiffrinová dostala fanoušky přiznáním: Tanga jsou nejhorší
Americká lyžačka Mikaela Shiffrinová dostala překvapivou zásilku. Počáteční nadšení ale brzy vystřídalo velké zklamání a zhnusení.
Slalomářská superhvězda, která má na kontě už 110 vítězství ve Světovém poháru, se s fanoušky podělila o své dojmy v nejnovějším videu. „Nic neříká »záleží mi na tobě« víc než balíček plný spodního prádla,“ zasmála se při rozbalování krabice.
S nadšením vytáhla první červené kalhotky a neskrývala spokojenost. „Tohle je to, co znamená mít podpůrný tým. Když vás nechají vybrat si spodní prádlo první,“ upřesnila s humorem, než se pustila do dalšího kousku. Růžový model u ní ještě prošel. Jenže pak přišel krok úplně vedle.
Před kamerou roztáhla modrá tanga a nebrala si servítky. „Tohle vymysleli jen ti nejhorší lidé na světě,“ okomentovala titěrný kousek zhnuseně. Celému videu navíc dodala všeříkající popise: „Tanga jsou nejhorší!“ Samotná americká kráska se tak hrdě hlásí do týmu »granny panties«, tedy k milovnicím pohodlných bombarďáků.