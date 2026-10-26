Davidová se nevzdává! Start sezony nestihne, po vážné operaci chystá návrat. Kdy a kde?
- Markéta Davidová podstoupila na jaře druhou operaci vyhřezlé ploténky a nestihne úvod nadcházející biatlonové sezony v Kontiolahti.
Lékaři jí zpevnili páteř šrouby a implantátem, proto se nyní připravuje individuálně a zcela vynechává některé cviky v posilovně. S rehabilitací je nicméně spokojená.
Česká biatlonová hvězda doufá v závodní návrat po Novém roce, kdy se uskuteční Světový pohár v Novém Městě na Moravě i mistrovství světa v Estonsku.
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Biatlonistka Markéta Davidová po druhé operaci vyhřezlé ploténky, kterou podstoupila před několika měsíci, nestihne úvod sezony. Ráda by se vrátila na začátku příštího kalendářního roku.
Mistryně světa z roku 2021 to řekla v rozhovoru pro Českou televizi. Nyní se připravuje individuálně s ohledem na svůj zdravotní stav. Největší omezení vnímá v posilovně. O své kariéře i budoucnosti nedávno promluvila v podcastu Branky, děti, rodiče.
Devětadvacetiletá Davidová s vážnými problémy se zády bojovala od podzimu 2024. S výjimkou krátkého pokusu o návrat na domácím SP v Novém Městě na Moravě přišla o zbytek sezony včetně mistrovství světa v Lenzerheide. Loni na jaře pak šla na operaci.
Na podzim naskočila do olympijské sezony, ale v lednu se jí zranění vrátilo a vinou zdravotních problémů jí nevyšly olympijské hry v Anterselvě. Po neúspěšném pokusu o konzervativní léčbu podstoupila v dubnu další chirurgický zákrok.
Chce stihnout domácí Světový pohár
Nyní se znovu pokouší o návrat do vrcholového sportu. To je její hlavní cíl pro nadcházející sezonu, která začne koncem listopadu v Kontiolahti. Tam ještě Davidová určitě na startu nebude. „Kdyby šlo všechno optimálně a i moje výkonnost by byla na nějaké úrovni, kterou bych si představovala, tak bych se ráda vrátila po Novém roce,“ řekla. Od 21. do 24. ledna se uskuteční Světový pohár v Novém Městě na Moravě, v únoru je na programu mistrovství světa v Estonsku.
Aktuálně Davidová střílí, běhá, jezdí na kole i na kolečkových lyžích, ale všechno v individuálním režimu. „Zatím jsem všechno, co jsme naplánovali, byla schopná odtrénovat, takže jsem spokojená. Samozřejmě jsem nějakou dobu netrénovala a furt je to hodně znát, je přede mnou ještě hodně práce,“ uvedla.
Něco už nikdy nebudu dělat
Bolesti už pociťuje jen zřídka, v případě potřeby je konzultuje s lékaři. Největší rozdíl vnímá v posilovně. „Tam některé věci nedělám a možná už ani nikdy dělat nebudu. To naštěstí není tak velká část biatlonu, takže si z toho nedělám úplně velkou hlavu. Jinak jsem se dostala do fáze, kdy už mi nevadí nic. Dlouho byl problém běh, ale ten už je taky v pohodě,“ řekla biatlonistka, které lékaři při operaci nahradili vyhřezlou ploténku implantátem a zpevnili páteř šrouby.
Nikdo jí nedokázal říct, čeho bude její tělo po takovém zákroku schopné. „Myslím si, že ani já to pořád nevím a spíš zkouším fungovat den po dni, jak to vypadá a jak se to chová,“ dodala Davidová.
Pozici české jedničky po jejích zdravotních problémech převzala Tereza Voborníková, která na zimních olympijských hrách vybojovala bronz v závodě s hromadným startem.