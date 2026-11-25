Biatlonista Heikkinen (22), který postřelil svého kmotra: Odvrátí konec kariéry?!
V září 2024 vyrazil dvaadvacetiletý finský biatlonista Arttu Heikkinen s otcem a kmotrem na lov. Nevinná rodinná kratochvíle se ale rychle změnila v noční můru. Nadějný sportovec svého kmotra nešťastnou náhodou postřelil a soud mu za to vyměřil trest. Verdikt za lovecký přestupek by pro něj znamenal definitivní konec kariéry, Heikkinen se ale nehodlá jen tak vzdát.
Broky z Heikkinenovy zbraně tehdy zasáhly jeho příbuzného do hlavy a horní poloviny těla. Muž skončil s těžkými zraněními v nemocnici a na jedno oko trvale oslepl.
Úřady po vyšetřování dospěly k závěru, že mladý sportovec spáchal těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a porušil pravidla lovu. Pokud by rozsudek nabyl právní moci, biatlonistova kariéra by byla v troskách. Okamžitě by totiž ztratil zbrojní oprávnění, bez kterého nemůže vzít do ruky ani svou závodní malorážku. V tuto chvíli ale jeho zbrojní průkaz ani závodní licence nejsou pozastaveny, a tak může Fin nadále závodit.
Jeho právník Mauri Tuominen ve finské televizi Yle oznámil, že obhajoba chystá odvolání k Nejvyššímu soudu. Podat ho chce nejpozději 2. prosince. „Okresní i odvolací soud považovaly podíl poškozeného na nehodě za malý, s čímž nesouhlasíme. Podle nás porušil všechna bezpečnostní pravidla lovu tím, že se dostal před linii střelců,“ hájí Tuominen svého klienta.
Díky plánovanému odvolání Heikkinen bez problémů stihne domácí start v Kontiolahti, který je na programu 26. listopadu, a pravděpodobně i zbytek sezony končící 21. března v Oslu. Posouzení žádosti u Nejvyššího soudu obvykle trvá čtyři až šest měsíců. Pokud by soud žádosti vyhověl, soudní tahanice by se protáhly do dalšího ročníku. Pro případ zamítnutí má biatlonista v záloze i další variantu. Jakmile by policie rozhodla o odebrání zbrojního průkazu, právník je připraven obrátit se na správní soud. Tímto krokem by mladý sportovec získal k dobru dalších šest až dvanáct měsíců.
Heikkinen přitom ve skutečnosti nebojuje jen o svou sportovní budoucnost. Už dříve se nechal slyšet, že by se rád stal sportovním poddůstojníkem ve finské armádě. Se ztrátou zbrojního oprávnění by ale nadobro přišel i o tuto životní šanci.
První finanční ránu dostal už loni, kdy mu soud vyměřil pokutu zhruba deset tisíc korun. Letos byl ale odvolací senát o poznání nekompromisnější a napařil biatlonistovi odškodné ve výši 423 tisíc korun. Většinu této částky sice zalepila pojišťovna, tím ale Finovy výdaje zdaleka nekončí. Navrch totiž musí postřelenému příbuznému uhradit tučné soudní výlohy, které se vyšplhaly na dalších 186 tisíc korun.