Laver Cup pro Menšíka i uplakánka: Aggasi provokoval!
Přepychový Laver Cup říká pošesté v historii pane týmu Evropa! Rivaly ze zbytku světa přehrál v Londýně i s přispěním Čecha Menšíka 13:5.
Závěrečný ceremoniál proměnil v komické sólo šéf zámořského výběru Andre Agassi (56), který si utahoval z mentality hvězdy vítězů Zvereva. „Sašo, nejdůležitější je, že jsi letos konečně vyhrál grandslam, protože se zase dají poslouchat ty tvoje tiskové konference. Už na nich nefňukáš, proč právě ty, světová trojka, pořád prohráváš,“ bavil Američan arénu.
Německý tenista Zverev posloužil jako ideální obětní beránek, štiplavé poznámky na svou adresu ale přestál s pobaveným smíchem. „A pak vyhraješ a je to: ‚Mám jen jeden grandslam a musím to dokázat znovu‘,“ pokračoval ve svém rýpání kapitán Výběru světa. Zaplněná hala se královsky bavila a tenisová smetánka se nakonec rozešla v nečekaně vřelém duchu.