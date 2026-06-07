Legendární Agassi se opřel do Menšíka: Zbláznil se?!
Nestíhal jsi? Jedeš domů? Nediv se, porušil jsi základní pravidlo! Tenisový titán Andre Agassi (56) rozcupoval českou kometu Jakuba Menšíka (20) za jeho bláznivý nápad.
Menšík v pátečním semifinále French Open nestačil na Zvereva, oproti minulým zápasům působil mdle. „Bylo to jako hrát proti zdi,“ povzdychl si Kuba.
V hledišti jej bedlivě sledoval i někdejší tenisový král Agassi. „Byl jsem ze zápasu trochu zklamaný. Ale Menšík je mladý, fyzicky si na turnaji hodně vytrpěl, psychicky taky, takže kdo ví, jak to na něj dolehlo,“ dumal Američan.
Zpátky pěšky
Už před duelem kritizoval hráčovo rozhodnutí narychlo povolat do Paříže mentálního kouče Dragana Vujoviče, Srba žijícího třicet let v Praze, s nímž spolupracuje od třinácti let.
„Proč, proboha?! Něco jiného je, kdyby zavolal mámě: Přijeď se podívat, mami, hraji semifinále grandslamu. Ale mentální trenér? To má jen samé nevýhody. Jakákoli změna v takové fázi turnaje vás rozhodí,“ lamentoval Agassi.
A výsledek mu dal vzápětí zapravdu. „Kdybych byl Menšík, tak teď pošlu mentálního kouče zpátky domů pěšky,“ smál se osminásobný grandslamový šampion.