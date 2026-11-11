Pomalý? Kdepak. Hertl drží krok i s Nečasem. Je vychcaný a správně využívaný, říká agent
Tomáš Hertl pomohl Vegas k výhře nad Buffalem dvěma góly a s devíti zásahy vyrovnal nejlepšího českého střelce v soutěži Martina Nečase.
Útočník se po olympiádě a prohraném finále Stanley Cupu dostal do skvělé formy. Je v dobré kondici, má kvalitní spoluhráče a „je chytrý i vychcaný.“
Pod novým trenérem Ryanem Craigem dostává maximální prostor a ročník má rozjetý na pokoření hranice čtyřiceti branek v základní části.
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Ve čtvrtek oslaví třiatřicáté narozeniny, ale pořád drží krok s elitou. Tomáš Hertl v noci na pondělí zazářil dvěma góly do sítě Buffala a v tabulce střelců se dotáhl na nejlepšího Čecha Martina Nečase s devíti zásahy. V soutěži, která neustále zrychluje, nachází i s přibývajícími lety způsob, jak být dál produktivní
„Má dar od boha číst hru a být ve správných prostorech,“ nastiňuje recept na úspěch Hertlův agent Robert Spálenka. Roli podle něj hraje i zdraví, silný tým Vegas a kouč Ryan Craig.
Nepovedená olympiáda
Do reprezentace se vrátil téměř po čtyřech letech a čekaly se od něj velké věci. Tomáš Hertl v únoru přiletěl na olympiádu do Milána a na povel dostal superlajnu s křídly Davidem Pastrňákem a Martinem Nečasem. Oni měli představovat hlavní nebezpečí pro soupeře, jenže už po prvním zápase došlo ke změnám. Nečase nahradil Ondřej Palát, Hertl se postupně propadl až do středu třetího útoku. Dlouho očekávaný turnaj zakončil s jedinou asistencí ze čtvrtfinále proti Kanadě.
Mezi fanoušky tu chvíli sílila kritika. Sem tam zaznívaly i názory, že Hertl už na nejvyšší tempo nestačí a nejlepší léta má za sebou. „Mám na to svůj názor. Kluci přijedou ze systému, na který jsou zvyklí v NHL. Tomáše je potřeba správně využít a nejsem si zcela jistý, jestli se to podařilo,“ ohlíží se Robert Spálenka, který Hertla zastupuje.
Jeho klient se z Her vrátil do rozeběhnutého kolotoče NHL, v dresu Vegas přidal dva góly v pěti zápasech. Jenže pak následovalo dlouhé sucho. Čech čekal na další zásah přes dva měsíce, icetime mu postupně klesl a nepomohla ani trenérská rošáda a příchod známého bouřliváka Johna Tortorelly.
„Nebylo to ideální. Tomáš nebyl využívaný dostatečně a správně. Po druhém zápase play off mu hrozně spadl icetime, trenér ho neposílal na vhazování, na která je Tomáš specialista. Menších aspektů tam bylo víc,“ vzpomíná Spálenka.
Druhé prohrané finále
Přes menší prostor Hertl potvrdil kvality. Ve 22 utkáních vyřazovací fáze bral 14 bodů (5+9) a s týmem došel do finále Stanley Cupu. Podruhé v kariéře ale smutnil. Golden Knights se po šesti zápasech museli sklonit před mistrovskou Carolinou. „Zklamání pro něj bylo obrovské,“ připouští Spálenka.
„Tomáš je soutěživý a pořád chce vyhrávat. A je jedno, jestli hraje doma ping-pong, na zahradě badminton, nebo dělají s kluky kliky. Každou porážku nese blbě, úspěch si přál strašně moc. Nebudu říkat, že bude kariéra za chvilku končit, ale krátí se. Ne každý rok se povede do finále dostat. Nesl to sportovně, nicméně z toho byl hodně zklamaný,“ dodává se vzpomínkou na letošní jaro.
Nejhlubší rány se od té chvíle zahojily, uběhla další letní příprava a odstartoval nový ročník. Pro Hertla už čtrnáctý v nejlepší lize na světě. Odchovanec Slavie oslaví ve čtvrtek 33. narozeniny, přesto dál bojuje s mladšími soky. V tabulce střelců se dokonce drží na úrovni největších českých hvězd Nečase s Pastrňákem.
„Není to jenom o gólech, ale celkově o předvedené hře. Hraje opravdu výborně. V rozšířených statistikách má jedny z nejlepších čísel ve hře pět na pět z celé ligy. V tom je rozdíl. Pokud mu vydrží taková forma, budou v play off daleko silnější, než byli loni,“ předvídá útočníkův agent.
Odkazovat může na statistiku vhazování, kde si Čech drží vynikající bilanci 58,7 procenta, případně na účast na ledě při gólech. Zatímco při hře pět na pět byl Hertl u 13 vstřelených branek, přihlížel pouze šesti inkasovaným. Vysoké hodnoty drží i v měřítkách střelby a dost možná nejviditelnější přínos má v přesilových hrách. V nich obstaral už pět branek.
„Má dar od boha číst hru a být ve správných prostorech. K tomu má ještě velmi šikovné ruce, aby pak zakončení dotáhl do konce. Kolem brankoviště je nesmírně silný, ale i hrozně chytrý. Asi bych řekl úplně vychcaný,“ přidává Spálenka.
Liga plná výbušných mladíků
O jeho klientovi přitom často zaznívají kritické hlasy, že je pomalý. V lize, které víc a víc dominují mladí a výbušní hráči, si i tak drží vysoký standard. Pravidelně se pohybuje kolem 60 bodů za sezonu, letos rozjel ročník na střelecké maximum.
„Musíte se tomu přizpůsobit. Jedna věc je rychlost bruslení a druhá rychlost hry. Tomáš má obrovskou výhodu ve čtení hry a tom, jak jí rozumí. Stejně jako Mark Stone, který taky není žádný velký bruslař, je ale extrémně chytrý. To jim dává čas reagovat a být ve správných prostorech rychleji než ostatní. Byť není nejrychlejším bruslařem, nahrazuje to velice dobře herní inteligencí a výběrem místa,“ popisuje agent Hertlovy přednosti.
Do karet českému útočníkovi hraje i místo v silném týmu. Vegas pravidelně útočí na pohár a momentálně se po 19 zápasech nachází na třetím místě Západní konference. Hertl se potká na přesilovce se jmény jako Stone, Victor Olofsson, Jack Eichel nebo Mitch Marner.
„Je obklopený dobrými spoluhráči. Další věc jsou zkušenosti a roky, které má odehrané. To pořád nabíhá. Tomáš je navíc v super fyzické kondici a důležité je i zdraví,“ vyjmenovává Spálenka.
Vydrží celou sezonu zdravý?
Kdyby se Hertlovi v minulosti vyhýbaly zdravotní neduhy, mohl se v tomto ročníku přehoupnout přes 1100 odehraných klání v NHL. Místo toho se blíží devíti stovkám a dostal se přes 620 nasbíraných bodů. „Cítí se velmi dobře, má parádně odpracované letní přípravy bez zdravotních potíží. Předpokládám, že by mu to mohlo vydržet celou sezonu,“ říká Spálenka.
Zmínit nezapomíná dalšího důležitého muže. Ve Vegas se po účasti ve finále rozloučili s Tortorellou a na jeho místo jmenovalo Ryana Craiga. Muž, který s Golden Knights získal Stanley Cup jako asistent, dobře ví, jak s centrem z Česka nakládat. „Teď pod Craigem je využívaný stoprocentně správně,“ přikyvuje agent.
„Všichni říkají, že je kouč budoucnosti, který se velmi vzdělává ve všech aspektech trenérské práce. Je bývalý hráč a zároveň velice dobrý psycholog, který umí s hráči mluvit a motivovat je. Je opravdu přirozený, má respekt a autoritu. Věci, které dělá, mají smysl. Když to hráči plní, funguje to,“ dodává.
Nastavený směr zatím přináší výsledky. Vegas vítězí, daří se i jeho třetímu centrovi. Pokud by Hertl nastavené tempo udržel, na konci základní části by se mohl radovat z mety 40 gólů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|19
|13
|1
|2
|3
|78:45
|30
|2
Boston
|18
|10
|3
|1
|4
|68:41
|27
|3
Montreal
|18
|7
|4
|4
|3
|62:55
|26
|4
Devils
|19
|8
|5
|0
|6
|68:55
|26
|5
Tampa
|17
|9
|2
|2
|4
|63:53
|24
|6
Ottawa
|19
|9
|2
|2
|6
|60:57
|24
|7
Florida
|19
|8
|2
|2
|7
|60:56
|22
|8
Rangers
|19
|10
|0
|1
|8
|56:55
|21
|9
Washington
|16
|8
|2
|0
|6
|56:53
|20
|10
Buffalo
|17
|6
|2
|3
|6
|50:57
|19
|11
Islanders
|17
|5
|2
|4
|6
|49:52
|18
|12
Toronto
|20
|7
|1
|2
|10
|67:70
|18
|13
Detroit
|19
|5
|2
|3
|9
|51:59
|17
|14
Flyers
|20
|5
|0
|5
|10
|45:66
|15
|15
Columbus
|16
|2
|5
|0
|9
|41:51
|14
|16
Pittsburgh
|18
|3
|3
|2
|10
|58:65
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|20
|12
|1
|4
|3
|65:44
|30
|2
Edmonton
|19
|11
|2
|3
|3
|78:56
|29
|3
Vegas
|19
|10
|2
|2
|5
|64:51
|26
|4
Colorado
|19
|11
|0
|2
|6
|78:59
|24
|5
Nashville
|18
|7
|2
|5
|4
|55:51
|23
|6
Dallas
|17
|7
|3
|2
|5
|49:41
|22
|7
Anaheim
|18
|9
|1
|1
|7
|69:66
|21
|8
Utah
|18
|8
|2
|1
|7
|63:63
|21
|9
Seattle Kraken
|16
|6
|3
|1
|6
|57:57
|19
|10
Winnipeg
|19
|7
|1
|3
|8
|53:65
|19
|11
St. Louis
|18
|8
|0
|2
|8
|53:55
|18
|12
Calgary
|18
|7
|1
|1
|9
|46:63
|17
|13
San Jose
|20
|2
|6
|1
|11
|51:71
|17
|14
Kings
|16
|3
|2
|2
|9
|45:55
|12
|15
Chicago
|18
|3
|1
|1
|13
|39:76
|9
|16
Vancouver
|20
|1
|2
|1
|16
|56:90
|7