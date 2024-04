Tragická smrt olympionika Svojanovského (†80): Zemřel po pádu z pódia!

Na Běhu Jarmily Kratochvílové (73) byl vždy velectěným hostem. Ani v neděli si dvojnásobný olympijský medailista Pavel Svojanovský (†80) nenechal akci v Golčově Jeníkově ujít. Startovní výstřel tam slyšel naposledy! Po tragickém pádu při oceňování nejlepších zemřel.

Legenda českého veslování, jež s bratrem Oldřichem v posádce získala stříbro na Hrách v Mnichově (1972), bronz o čtyři roky později v Montrealu (1976) i zlato na ME 1969, přijela na Vysočinu dekorovat nejlepší atlety populárního »Golčáku«, jemuž šéfuje právě světová rekordmanka v běhu na 800 metrů.

Starší ze sourozeneckého páru byl jako vždy elegantní, vitální a v dobrém rozmaru. Přesně takový, jakého ho všichni znali. Podél trati povzbuzoval vytrvalce potleskem. Nejlepší pak šel odměnit na improvizované pódium. „Byl to přívěs, na němž byly stupně vítězů,“ řekl Blesku jeden z běžců.

Stačila chvilku nepozornosti a Svojanovský šlápl do prázdna. Chlap jako hora, co měřil bezmála dva metry, se zřítil k zemi. „Spadl rovnou na hlavu. Krvácel. Bohužel, záchranáři bezprostředně po závodě odjeli, takže se čekalo asi pět minut na sanitku,“ prozradil aktér už osmatřicátého ročníku tradiční akce.

Následoval rychlý transport do havlíčkobrodské nemocnice. Odkud přišla o Velikonoční neděli ta nejčernější zpráva. „Je mi to moc líto. Pavel s bratrem Oldou byli jedním z motorů Českého klubu olympioniků. Pro veslování a celý český sport je to velká ztráta. Upřímnou soustrast celé rodině a všem blízkým,“ kondoloval šéf Českého olympijského svazu Jiří Kejval.

Pavel Svojanovský (†80) Narozen: 14. srpna 1943 v Otrokovicích Úspěchy: 5. místo na OH v Mexiku 1968 (osma) stříbro na OH v Mnichově 1972 (dvojka s kormidelníkem) bronz na OH v Montrealu 1976 (dvojka s kormidelníkem)