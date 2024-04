Pohřeb olympionika Pavla Svojanovského (†80). Bratr nad rakví: Odešel při tom, co miloval!

Smuteční síň v jihočeském městě nestačila. Hosté stáli i před ní ve studeném větru a pohřeb olympijského medailisty z veslování Pavla Svojanovského (†80) sledovali na obrazovce.

Pavel získal s bratrem Oldřichem dvě olympijské medaile z veslování, stříbro (1972) a bronz (1976), byl činný v klubu olympioniků až do své smrti. Při smutečním rozloučení o tom promluvil právě Oldřich Svojanovský (78): „Odešel chlap, který tu zanechal obrovský kus práce. Já to cítím tak, jako by odešla polovina mě. Odešel při dekorování mladých sportovců na stupních vítězů, kam celý život patřil.“

Pavel zemřel 31. března poté, co při vyhlašování vítězů tradičního běhu Jarmily Kratochvílové šlápl do prázdna a spadl z pódia, na němž byly stupně vítězů.

„Pavel měl výjimečný smysl pro humor, rád vyprávěl sportovní historky. Nikdy neodmítl žádné sportovní setkání, a to se mu stalo osudným. Tragicky nás opustil při tom, co nejvíce miloval. Jeho největším přáním bylo, aby se jeho nejbližší měli dobře. Rodina byla pro něj vším. Energií a láskou ho naplňovaly jeho vnučky,“ promlouvala smuteční řečnice k přítomným.

Připomněla sportovní úspěchy obou bratrů i to, že zesnulý prožil 55 let se ženou Hedvikou, se kterou měl dva syny.

Vágner: Byl kamarád

Do Jindřichova Hradce dorazil i známý hudebník Karel Vágner (82), který se se zesnulým dobře znal z mládí. „Byl to kamarád. Kdysi jsem skákal o tyči v Rudé hvězdě a chodil mezi olympioniky. Tam jsem se skamarádil s bratry Svojanovskými. Chodili jsme do Podolky, to byla restaurace v Podolí, kde jsme se scházeli,“ neskrýval dojetí muzikant.