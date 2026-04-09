Bývalý reprezentant Kocek po smrti kamaráda Bugára: Poslední plány
Byl první, kdo smutnou zprávu české sportovní scéně oznámil. Bývalý cyklistický reprezentant Petr Kocek (73) při zveřejnění informace o skonu legendárního diskaře Imricha Bugára (†70) přidal i několik vzpomínek. Mimo jiné popsal také věc, kterou společně plánovali, ale už na ni bohužel nikdy nedošlo...
„Před půlnocí mi začaly na mobil a Messenger chodit od kamarádů smutné zprávy, že legendární diskař Imrich Bugár odešel do sportovního nebe,“ povzdychl si zarmoucený Kocek na sociálních sítích.
Dvojice k sobě měla velmi blízko už od mládí. „Byl mým dlouholetým přítelem. Před více než padesáti lety jsme spolu začínali v pražské Dukle. On u atletů a já mezi cyklisty. Chodili jsme spolu do školy, dělali maturitu a po skončení našich závodních kariér se dál potkávali na různých sportovních akcích. On jako funkcionář a já coby novinář,“ popsal Kocek, který byl navíc Imrichovým sousedem.
Právě sousedství jejich přátelství ještě prohloubilo. „Často jsme spolu venčili naše milované čoklíky, a přitom si povídali o sportu, o tom našem dávném závodění i o tom, co se v něm právě děje aktuálně, nebo jsme taky třeba probírali jeho úspěšné působení v televizní soutěži StarDance,“ nastínil bývalý cyklista.
Ještě před pár dny přitom nic nenasvědčovalo tomu, že se vidí naposledy. „Včera jsem šel s naší fenkou kolem jeho domu a říkal si, kdy konečně zase spolu vyrazíme. Na předvánočním setkání bývalých olympioniků mi prozradil, že na jaře budou mít nové štěně,“ přemítal Kocek. Na společnou procházku s novým přírůstkem už ale nedojde. Stříbrný medailista z olympiády v Moskvě a mistr světa z roku 1983 nečekaně zemřel.
„Vím, že poslední dobou měl Imra nějaké zdravotní potíže, kdo je ale po sedmdesátce nemá? Příčinu jeho skonu zatím neznám,“ přiznal Kocek a svému příteli poslal dojemný vzkaz: „Tak ať ti je země lehká, Bugy. Budu na tebe vzpomínat, nyní se smutkem a slzou v oku. Časem snad znovu i s úsměvem na tváři. Sbohem, kamaráde.“