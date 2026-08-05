Australská atletika v šoku: Záhadná smrt běžkyně Wardové (†21)!
Závodila na středních tratích, ale její život byl až příliš krátký… Australanka Natasha Wardová (†21) tragicky zemřela ještě dřív, než stačila dobýt velký svět.
O detailech úmrtí se však neví nic. „Její šarmantní úsměv a vřelá osobnost zanechaly trvalou stopu v australské atletice,“ uvedl klub ze Sutherlandu na sociálních sítích.
Tamní komunita vstřebává druhou velkou ránu během pár týdnů. V červnu se po kruté nehodě na koloběžce nevrátila domů z dovolené v Thajsku nadějná Jemma Stapletonová (†25).
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