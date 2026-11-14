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Chorvatsko – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů živě?

Vladimír Coufal v akci proti Chorvatsku
Vladimír Coufal v akci proti ChorvatskuZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
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Otakar Plzák
Otakar Plzák
Liga národů
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  • Českou reprezentaci čeká poslední zápas v Lize národů, ve kterém nastoupí proti Chorvatsku.
  • Svěřenci Santiho Denii chtějí získat první body, nejlépe vyhrát a obsadit v těžké skupině A třetí místo.
  • Utkání začíná v neděli 15. listopadu ve 20:45. Kde sledovat Chorvatsko – Česko živě?

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Chorvatsko vs. Česko
Liga národů 2026/27

Datum: neděle 15. listopadu (20:45)
Dějiště: Opus Arena, Osijek (Chorvatsko)
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Chorvatsko – Česko v TV?

Českou reprezentaci čeká poslední zápas v Lize národů, ve kterém nastoupí proti Chorvatsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport, využít můžete také platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu lze sledovat také ONLINE na webu iSport. Chorvatsko vs. Česko začíná v sobotu 15. listopadu od 20:45.

Program Česka v Lize národů 2026/27

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko550014:515
2Anglie540116:412
3Chorvatsko51045:163
4Česko50052:120
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

H2H - vzájemné zápasy Česka a Chorvatska

Česká fotbalová reprezentace se s Chorvatskem utkala sedmkrát. Nikdy ho však nedokázala porazit. Celkem z toho byly čtyři remízy a tři výhry soupeře. Naposledy Češi prohráli 1:2.

DatumZápas
26. 09. 26Česko - Chorvatsko 1:2
09. 10. 25Česko - Chorvatsko 0:0
09. 06. 25Chorvatsko - Česko 5:1
18. 06. 21Chorvatsko - Česko 1:1
17. 06. 16Česko - Chorvatsko 2:2
09. 02. 11Chorvatsko - Česko 4:2
12. 12. 96Chorvatsko - Česko 1:1

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