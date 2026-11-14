Chorvatsko – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů živě?
- Českou reprezentaci čeká poslední zápas v Lize národů, ve kterém nastoupí proti Chorvatsku.
- Svěřenci Santiho Denii chtějí získat první body, nejlépe vyhrát a obsadit v těžké skupině A třetí místo.
- Utkání začíná v neděli 15. listopadu ve 20:45. Kde sledovat Chorvatsko – Česko živě?
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Chorvatsko vs. Česko
|Datum: neděle 15. listopadu (20:45)
Dějiště: Opus Arena, Osijek (Chorvatsko)
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Chorvatsko – Česko v TV?
Českou reprezentaci čeká poslední zápas v Lize národů, ve kterém nastoupí proti Chorvatsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport, využít můžete také platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu lze sledovat také ONLINE na webu iSport. Chorvatsko vs. Česko začíná v sobotu 15. listopadu od 20:45.
Program Česka v Lize národů 2026/27
- Česko – Chorvatsko 1:2
- Česko – Anglie 0:2
- Španělsko – Česko 3:1
- Anglie – Česko 3:0
- Česko – Španělsko 0:2
- Chorvatsko – Česko, 15. 11., 20:45
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|15
|2
Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|12
|3
Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|3
|4
Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
H2H - vzájemné zápasy Česka a Chorvatska
Česká fotbalová reprezentace se s Chorvatskem utkala sedmkrát. Nikdy ho však nedokázala porazit. Celkem z toho byly čtyři remízy a tři výhry soupeře. Naposledy Češi prohráli 1:2.
|Datum
|Zápas
|26. 09. 26
|Česko - Chorvatsko 1:2
|09. 10. 25
|Česko - Chorvatsko 0:0
|09. 06. 25
|Chorvatsko - Česko 5:1
|18. 06. 21
|Chorvatsko - Česko 1:1
|17. 06. 16
|Česko - Chorvatsko 2:2
|09. 02. 11
|Chorvatsko - Česko 4:2
|12. 12. 96
|Chorvatsko - Česko 1:1