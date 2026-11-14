Hororovou smrt reprezentanta Periše (†32) zachytilo video: Zabili ho v léčebně
Měl vnitřní trápení a chtěl ho řešit. Dost možná i kvůli miminku, které někdejší atletický reprezentant Kristian Periš (†32) čekal se svou snoubenkou. Namísto odborné pomoci ale v léčebně našel smrt...
Případ bývalého reprezentanta Kristiana Periše šokoval nejen celé Chorvatsko. Na sociálních sítích se objevil záznam jeho posledních chvil, ze kterého jde mráz po zádech. Periš se před časem ocitl v psychické krizi, kvůli čemuž vyhledal odbornou pomoc v psychiatrické nemocnici Sveti Ivan v záhřebské čtvrti Jankomir. Právě tam ale 21. října 2026 jeho život vyhasl poté, co se údajně snažil uvolnit z popruhů.
Na uniklých záběrech stojí kolem Kristianovy postele několik zaměstnanců. Pacient je připoutaný k lůžku a personál mu v průběhu osmi minut uštědří několik úderů. Muži zároveň tlačí na hrudník a krk a k obličeji má přitisknutý polštář. Policie v neděli zatkla čtyři lidi a obvinila je z vraždy za přitěžujících okolností.
Odborový svaz chorvatských zdravotních sester mezitím vyzval, aby se v případu nedělaly předčasné závěry. Několik desítek zaměstnanců se před areálem léčebny shromáždilo ve snaze vyjádřit znepokojení nad tím, že personál podle jejich názoru není dostatečně chráněn a denně čelí nebezpečí. Protestující současně žádali, aby byly nejprve důsledně vyšetřeny všechny okolnosti pacientova úmrtí, a až poté vyvozovány soudy.
Případ už řeší policie, podle níž se pacient pokoušel vyprostit z kurtů. Zdravotníci se mu v tom snažili zabránit za použití fyzické síly. S brutálním zákrokem přitom nepřestali ani ve chvíli, kdy už Kristian nekladl žádný odpor.
Pro Perišovu snoubenku jde navíc o dvojitou tragédii. Krátce po jeho smrti totiž přišla i o jejich nenarozené miminko...