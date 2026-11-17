Rodina atleta Periše (†32) zabitého v léčebně odhalila: Šokující slova lékařky!
Hledal u nich pomoc, místo toho našel smrt! Chorvatský atlet Kristian Josip Periš (†32) zemřel po brutálním zásahu zdravotníků v psychiatrické léčebně, kam byl převezen poté, co se jeho duševní stav náhle zhoršil. Jeho rodina v emotivní zpovědi odhalila, jak se zdravotníci snažili zamést jeho úmrtí pod koberec.
Hrůzná smrt mladého muže, který po skončení atletické kariéry pomáhal handicapovaným sportovcům, otřásá celou zemí. Přestože je vyšetřování teprve na začátku, premiér Andrej Plenković případ okamžitě označil za vraždu s odkazem na video brutálního zákroku, který na Perišovi spáchali zdravotníci. Záběry ukazují, jak ho připoutaného k lůžku osm minut dusili polštářem, bili pěstmi a kolenem mu tlačili na krk.
"Zabili nejen Kristiana, ale i jeho nenarozené dítě," neberou si servítky pozůstalí, kteří tak v exkluzivní zpovědi pro Jutarnji list odhalili, že několik dní po tragédii přišla kvůli bezbřehému žalu Kristianova partnerka o miminko. Na obludné pozadí tragédie by se přitom nepřišlo, kdyby se rodina spokojila s tím, co jí řekli zaměstnanci léčebny.
Smrt na pokoji 11A
Juniorský mistr Chorvatska v hodu diskem a vrhu koulí měl psychické obtíže už v minulosti. V posledních měsících se vrátily a 21. října se jeho stav zhoršil natolik, že mu jeden z členů rodiny zavolal sanitku, protože měl obavy, že bude potřeba lékařská pomoc. Do psychiatické nemocnice v Jankomiru ho převezli za asistence policie, která potvrdila, že nebyl nijak agresivní. Z hospitalizace prý ale vyjadřoval obavy, protože si uvědomil, že je ve stejném zařízení, kde s ním už před sedmi lety zacházeli otřesným způsobem. „Nechci dovnitř, minule jste mě dusili a přivázali k posteli,“ byla prý jeho poslední slova před svědky.
O pár hodin později se jeho noční můra znovu naplnila. Zdravotníci ho na pokoji 11A dlouhých osm minut doslova mučili, dokud nepřestal dýchat. Pak se ho neúspěšně snažili oživit defibrilátorem a nakonec byl prohlášen za mrtvého. Kolem 22:40 nemocnice o Kristianově úmrtí informovala jeho snoubenku, od ní se pak informace dostala k jeho rodině, která okamžitě vyrazila do léčebny.
Pavučina lží
"Bylo nám řečeno, že byl psychomotoricky neklidný a že se ho proto snažili zpacifikovat, ale že po vpíchnutí léčiva náhle přestal dýchat a ztratil puls," popsali pozůstalí. Když se pak lékařky Silvany Jelavićové snažili doptat na podrobnosti, odpověděla, že teprve dorazila na noční směnu a detaily tedy nezná.
Zdrcení příbuzní chtěli Kristiana naposledy vidět, léčebna jim to ale neumožnila, protože prý byli na pokoji, kde zůstalo jeho tělo, další pacienti. Až když se do věci vložil další příbuzný, který pracuje jako lékař, umožnili rodině zemřelého vidět. "Na pokoji přitom nikdo další nebyl," konstatovali příbuzní.
A nebyl to jediný podezřelý rozpor. Tatáž lékařka, která jim předtím tvrdila, že právě přišla na noční službu, se s nimi loučila se slovy: "Až překonáte první vlnu smutku, dáme si spolu kávu a já vám povím, jak pěkný den jsem tu s Kristianem prožila a jaký to byl krásný a úžasný mladý muž."
To už ale v pozůstalých hlodaly velké pochybnosti. V úmrtním listu bylo jako příčina smrti uvedeno srdeční selhání, Periš byl ale dosud po fyzické stránce zcela zdráv. Na jeho těle si však nešlo nevšimnout podezřelých pohmožděnin, a to zejména v oblasti krku. Rodina proto následující den podala trestní oznámení. Celý případ včetně videa z pokoje smrti pak byl zveřejněn až o tři týdny později.
„Žádáme pro Kristiana spravedlnost a doufáme, že už nikdo v budoucnu nebude muset procházet stejným utrpením způsobeným smrtí, ke které vůbec nemělo dojít,“ vzkázali pozůstalí. V případu byli zatím zatčeni jen čtyři zdravotní bratři, rodina ale žádá potrestání všech deseti lidí, včetně lékařky, sester a zřícenců, kteří se v místnosti během zákroku nacházeli a nijak proti teroru páchaném na bezbraném pacientovi nezasáhli.