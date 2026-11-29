Další detaily smrti atleta Periše (†32): Před mučením došlo ke konfliktu mezi personálem
Vyšetřování otřesného případu úmrtí pacienta Kristiana Periše (†32) v psychiatrické léčebně je v plném proudu. Na povrch ale vyplouvají naprosto děsivé nové informace. Kamerový záznam vraždy v přímém přenosu je jedna věc, ale výpovědi svědků s detaily o tom, co tragédii předcházelo, posouvají celý případ do ještě mrazivější roviny.
Chorvatská média citovala svědka jménem Mario, který na klinice pracuje jako zřízenec. Ten sice nebyl na klinice přítomen v době, kdy Kristian Periš zemřel, ale ví, co tragédii předcházelo. V osudný den nastoupil na dvanáctihodinovou směnu, která začala v sedm hodin ráno. Periš na kliniku dorazil mezi 14. a 15. hodinou a neustále mluvil o tom, že nesmí být v žádném případě spoután. Psychiatrička Mirela Čeličová Ružičová s ním krátce promluvila a následně rozhodla, že může být propuštění.
Jenže Kristian zařízení neopustil a zůstal poblíž recepce. Zdravotní sestra Mirjana Ž. se proto obrátila na zřízence, aby pro Periše přijeli na dvůr. Mario to prý ale odmítl s odůvodněním, že přece nedává smysl, aby honili pacienta po nemocničním dvoře. Mezitím byla na pomoc přivolána policie a k recepci se dostavilo sedm nebo osm zřízenců.
Do věci se pak vložila nadřízená první lékařky Silvana Jelavičová a nařídila přijetí pacienta. „Použijte sílu,“ přikázala tehdy Jelavičová. Zřízenci byli proti a argumentovali tím, že tam nejsou od toho, aby se s pacienty rvali. Na příjezdu policie přitom trval sám Periš. Sdělil, že při minulé hospitalizaci byl svázán, a tuto zkušenost nechce opakovat. Upozornil, že pokud proti němu bude použita síla, bude se bránit.
Bývalý juniorský atletický reprezentant Chorvatska pak souhlasil s užíváním léků pod podmínkou, že mu lékařka vysvětlí, co přesně dostává. „Souhlasil s užíváním 10 miligramů Normabelu. Později dostal injekci Haldolu, Talofenu a Normabelu,“ upřesnil Mario.
Kolem páté hodiny odpoledne nařídila Jelavičová spoutání pacienta. Periš si dobrovolně lehl na postel pod záminkou, že mu změří krevní tlak. Zatímco personál odvedl jeho pozornost, připoutali ho pásy. „Znehybnit se nechal a nekladl žádný odpor,“ popsal situaci Mario.
Zhruba po půl hodině požádal Periš o uvolnění, protože se potřeboval vymočit. Personál mu proto uvolnil jednu ruku, načež pacient opět v klidu souhlasil s upoutáním. Později však začal panikařit. Podle dohody měl zůstat pouze dvě hodiny a chtěl stihnout svůj trénink. Požadoval tedy úplné propuštění.
Mario viděl Kristiana naposledy těsně před koncem své směny. O úmrtí pacienta se dozvěděl až od zdravotní sestry, která je nyní v případu vyšetřována. Po pár dnech se sešli na kávě a dotyčná mu popsala, co se s Perišem dělo. Ačkoliv byla viditelně stále otřesená, pár detailů vynechala. Bití pacienta, tlak na krk i přikládání polštáře na obličej uviděl technik až na zveřejněném videu. „Záběry mě tak šokovaly, že po druhé minutě jsem se na ně už nemohl dívat,“ popsal zdrcený Mario. Dodal, že polštáře se sice používají jako štít před pliváním, ale nikdy se nepřikládaly pacientům na obličej.