Přestřelka Noskové s jejím koučem Krupou o budoucnosti: Blíží se konec?!
Vede ji od patnácti, vypiplal z ní šampionku. Jenže spolupráce uznávaného kouče Tomáše Krupy (54) s tenisovou kometou Lindou Noskovou (22) se prý blíží ke konci!
Trénoval Štěpánka, Berdycha, Strýcovou i Plíškovou, které už všechny přebíral jako hvězdy, ale s Lindou je to úplně jiný příběh. Vždyť do ruky se mu dostala ještě jako »pískle«. „Baví mě to s ní,“ přiznal Krupa pro Tenisový svět, ovšem současně naznačil blížící se konec jejich partnerství. „Je jasné, že se nám čas krátí. Šest let je dlouhá doba a nemůže to trvat donekonečna,“ krčil rameny.
Havaj na Havaji
Když se jeho slova donesla wimbledonské šampionce a aktuálně sedmé hráčce světa, vyděsila se: „Cože? Klidně s panem Krupou budu deset let! Pořád se posouvám dopředu, vždycky ho mám vedle sebe. Proč měnit něco, co funguje?“ divila se Linda, jež si po sezoně udělá havaj na Havaji.