ONLINE: Nosková - Svitolinová. Češka hraje semifinále Turnaje mistryň
Linda Nosková vstupuje do semifinále Turnaje mistryň, soupeřkou jí je Elina Svitolinová. Proti té stojí popáté v kariéře, zatím s ní má bilanci 3:1. Naposledy ji porazila v zářijovém finále Poháru Billie Jean Kingové, kde stvrdila vítězstvím 6:3, 7:6 celkový triumf českých reprezentantek. Bude slavit i tentokrát? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu. Kompletní program Turnaje mistryň ZDE>>>
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