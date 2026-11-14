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ONLINE: Nosková - Svitolinová. Češka hraje semifinále Turnaje mistryň

Linda Nosková na Turnaji mistryň válí
Linda Nosková na Turnaji mistryň válíZdroj: Profimedia
iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
Turnaj mistryň
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Linda Nosková vstupuje do semifinále Turnaje mistryň, soupeřkou jí je Elina Svitolinová. Proti té stojí popáté v kariéře, zatím s ní má bilanci 3:1. Naposledy ji porazila v zářijovém finále Poháru Billie Jean Kingové, kde stvrdila vítězstvím 6:3, 7:6 celkový triumf českých reprezentantek. Bude slavit i tentokrát? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu. Kompletní program Turnaje mistryň ZDE>>>

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