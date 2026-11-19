Egoista Beckham chce miliardu: Uražený na benzince!
Kdyby chtěl, mohl by se rochnit v šampáňu Dom Pérignon, čistit si zuby bílým kaviárem nebo nosit fusekle z pavoučího hedvábí. Místo toho se rozhodl soudit o miliardu kvůli svému parfému.
Na nejslavnějšího metrosexuála planety Davida Beckhama (51) musely jít mdloby, když zjistil, že v regálu na čerpací stanici s věcmi »za hubičku« leží vedle vody do ostřikovačů, stěračů a škrabek na led luxusní parfém, jehož je tváří.
Ponížení to bylo takové, že společnost DB Ventures výrobce a distributora kosmetiky – společnost Coty – zažaloval. „Značka Beckham je synonymem dokonalosti a vytříbenosti. Symbolem přepychu. Jak je možné, že diskontní řetězec spojil jméno s výprodejovým zbožím?“ stojí v žalobě. Za porušení licenčního kontraktu firma požaduje odškodné v přepočtu bezmála miliardu korun.