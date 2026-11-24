V kancelářích na Letné hledají kouče a dost na to spěchají. Tihle stratégové, kteří by sparťanům mohli vytrhnout trn z paty, jsou k dispozici hned a bez zbytečného odstupného.
- O víkendu se rozešel s lotyšským klubem Riga FC. Adrián Guľa. • Pavel Mazáč / Sport
Adrián Guľa (51)
- Už jednou nahradil Priskeho. Od začátku listopadu je po konci v belgickém Cercle Bruggy volný. Lars Friis. • Michal Beránek (Sport)
Lars Friis (50)
- Vychovávala si ho Slavia, ale naposledy vyhořel v Plzni. Volný je od konce srpna. Martin Hyský. • Zuzana Jarolímková / Sport
Martin Hyský (51)
- Proslavil se rolí »bridž« kouče u reprezentace. Před dvěma týdny byl vyhozen ze slovenského Ružomberku. Jaroslav Köstl. • Michal Beránek (Sport)
Jaroslav Köstl (36)
- Po fiasku na mistrovství světa s áčkem reprezentace je k mání. Miroslav Koubek. • Pavel Baláž / Sport
Miroslav Koubek (75)
- »Záchranář Franz« naposledy působil v Košicích. Už rok čeká na povolávací rozkaz. František Straka. • Beranek / Sport
František Straka (68)
- Od loňského října, kdy skončil u českého nároďáku, je volný. Ivan Hašek. • Pavel Mazáč / Sport
Ivan Hašek (63)
- V sezoně 24/25 zachránil v nejvyšší soutěži Duklu. Na angažmá čeká rok a půl. Petr Rada. • Pavel Mazáč / Sport
Petr Rada (68)
- Kvůli odlišné vizi směřování klubu skončil před dvěma týdny v Sigmě Olomouc. Pavel Hapal. • Zuzana Jarolímková / Sport
Pavel Hapal (57)
- V roce 2014 udělal se Spartou double z pozice hlavního kouče, teď je tamním ředitelem oddělení mládeže. Vítězslav Lavička. • Michal Beránek / Sport
Vítězslav Lavička (63)
Blesk Sport
Fotbal