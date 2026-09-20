Shiffrinová se chystá na sezónu proti Ledecké: Obří změna
Loni naprosto suverénně ovládla Světový pohár v lyžování a svůj trůn rozhodně nehodlá pustit lacino. Mikaela Shiffrinová (31) se vrhla do přípravy na plné pecky. Pro další úspěchy se dokonce rozhodla obětovat kus vlastního majetku.
Před nadcházející lyžařskou sezonou přistupují největší hvězdy bílých svahů k radikálním změnám. Zatímco Ester Ledecká vyměnila kouče i značku lyží, její ústřední konkurentka a lyžařská suverénka Mikaela Shiffrinová šla cestou změny vlastního domova.
Únavnému dojíždění za tréninkem se Američanka rozhodla udělat definitivní konec. „Tohle mě doslova dělá taaaak šťastnou,“ pochlubila se fanouškům na svém Instagramu. V létě totiž nelenila a svou garáž přebudovala k nepoznání. Vyčarovala z ní luxusní tréninkové zázemí.
„Letní rekonstrukce garáže. Moje domácí posilovna má nový vzhled,“ připsala hrdě k fotografiím ze svého čerstvě vytuněného království. Místo otravného zamlouvání termínů a skrývání se před zvědavými pohledy veřejnosti tak teď potí krev jen ve společnosti svých zaparkovaných aut. Už za měsíc v rakouském Söldenu dostane první příležitost předvést, jakou formu dokázala v domácích podmínkách nabrat.