Intimnosti Shiffrinové: Ajta krajka!
Sice parádnice, avšak mezi tyčemi se slalomová bohyně Mikaela Shiffrinová (31) potřebuje cítit komfortně! V podcastu »What’s the Point« se rozpovídala o kalhotkách!
V tomto ohledu je to stará škola. Žádné krajkové cukrlinky u ní nečekejte. „Když si oblečete tanga, tak ten kousíček látky má jít přímo… No, tam dovnitř. To jako má být pohodlné? Vždycky si říkám: Vždyť jsou zaříznuté v zadku. Jak tohle může někomu připadat praktické na sport?“ nechápala.
„Když už nosím prádlo, chci, aby zakrývalo, co má, a ne aby se mi snažilo udělat kolonoskopii,“ souhlasila moderátorka Kylie Kelceová, choť hvězdy NFL Jasona Kelceho.