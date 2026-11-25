West Ham, Letná nebo Šestajovice… Kam s Rosickým?
Dělal sportovního ředitele dobře, špatně, nebo jak vlastně ten letenský klub Tomáš Rosický (46) vedl?
Vedení Sparty míní, že po většinu z těch osmi let fungoval dobře. „Odvedl obrovský kus práce korunovaný dvěma tituly. Byla by chyba přijít o Tomášovy zkušenosti, proto se s ním v následujících týdnech budeme bavit o případné další spolupráci,“ řekl výkonný místopředseda představenstva klubu František Čupr.
Může tedy zůstat ve Spartě , byť ne coby sportovní ředitel, stejně tak se nabízí jeho využití v Londýně, kde má majitel Daniel Křetínský West Ham. Úplně nejpravděpodobnější ale je, že momentálně Tomáš dá přednost rodině a zůstane na čas doma v Šestajovicích, kde je pořád na soupisce místního SK, týmu 9. ligy.
Kariéru teď dělá jeho žena Radka (45), která na Primě moderuje Sportovní zprávy.