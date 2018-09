Tipy a možné sestavy pro ligu: Vaněček rozjede show i tajný trumf z Plzně

Podle kurzů je zápas Bohemians proti Zlínu hodně vyrovnaný, rada je tedy jasná: spíše se hráčům z tohoto zápasu vyhnout. Alternativou ale může být bahrajnský útočník "klokanů" Abdulla Júsuf Helal, který zatím nasázel dvě branky, přitom v základní sestavě hrál jen ve třech zápasech. Do sestavy si ho můžete nasadit za velmi příjemnou cenu 6,8 milionů.

Příbram se po reprezentační přestávce už musí obejít bez komety aktuální sezony Jana Matouška. Olomouc má na kontě zatím jen tři body a je předposlední, po vypadnutí z předkola Evropské ligy a pauze se však očekává jejich vzestup. Vyplatit by se mohla sázka na někoho z elitních záložníku Sigmy, takový Jakub Plšek stojí 8,3 milionů.

Plzeň se proti Opavě bude muset obejít bez kapitána Romana Hubníka, který v posledním kole ve šlágru na hřišti Slavie viděl červenou kartu. Proti Opavě by měla Viktoria jasně dominovat a udržet čisté konto. Doporučujeme použít co největší počet hráčů to půjde. Kromě Michaela Krmenčíka a dalších by hodně zajímavá investice mohla být do Lukáše Hejdy za 6,1 milionů, který by měl naskočit právě místo Hubníka.

Dukla zažívá nejhorší vstup do sezony jak ve své historii, tak v historii celé soutěže. Po sedmi kolech nemá na kontě ani jeden bod a je poslední. Během reprezentační přestávky se však týmu ujal nový trenér Roman Skuhravý, který by do šatny měl přinést nový impulz. Vsadit by se tak dalo na útočníka Ivana Schranze (8,8 milionů), klub z Julisky totiž nemůže prohrávat donekonečna.

Sestav si vlastní tým z hráčů fotbalové ligy a hraj o 200 tisíc korun >>>

Jablonec se po trochu zaspaném začátku soutěže začal rozjíždět, v posledním kole před reprezentační přestávkou ale padl s Opavou. Mladá Boleslav má zatím hodně nevyrovnané výkony a především problémy v defenzivě, sázka na útočné hráče by měla vyjít. Útočník Martin Doležal už nasázel čtyři góly, mohl by přidat další, ale už si za něj trochu více připlatíte - 12,5 milionů.

Zatím příliš nevýrazné Teplice doma přivítají Karvinou, která vyhrála poslední dva zápasy (Opava 3:1, Slovácko 2:1) a vyšvihla se ze dna tabulky. Hráči Teplic jsou aktuálně v Sazka Fantasy za velmi příjemné ceny, proti jednomu z nejhorších týmů v soutěži, co se týče defenzivy, by mohl pořádnou show rozjet útočník David Vaněček. Pořídit se dá za 9,1 milionů.

Lídr soutěže zajíždí na Slovácko, se kterým nemá úplně nejlepší historickou bilanci. V dresu Slavie se už může objevit i Jan Matoušek, jeho start v základní sestavě se však nepředpokládá. Na hrotu by měl dostat opět přednost Stanislav Tecl, do sestavy si ho můžete nasadit za 11,1 milionů.

Šlágr kola se odehraje v pondělí v Ostravě, kam zajíždí Sparta. Na tipování to není úplně jednoduchý zápas, skončit může v podstatě jakkoliv. Pokud si ale chcete do sestavy někoho nasadit, doporučili bychom záložníka Letenských Nicolae Stanciua za 9,8 milionů. V reprezentační přestávce se trefil za Rumunsko proti Srbsku, pálit by mohl i ve Vítkovicích.