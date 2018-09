TOP 5 komet úvodu extraligy: Myšák, výřečný brankář i lídr Sparty

Jan Myšák - 8 milionů

Litvínov

útočník

V úvodu sezony snad není jiný hráč, o kterém by se mluvilo více. Litvínovský útočník Jan Myšák udivuje extraligu, v 16 letech si ve čtyřech zápasech připsal už i první gól a asistenci. V samostatné české extralize se stal 9. nejmladším hráčem, po Rostislavu Oleszovi druhým nejmladším střelcem. Dostává hodně prostoru, trenér Milan Razým ho zařadil do útoku k veteránům Viktoru Hüblovi a Františku Lukešovi, od kterých se má co učit. Litvínov navíc zatím válí, a tak to vypadá, že by nejmladší hráč soutěže mohl v prvním týmu pokračovat pěkně dlouho.

Jan Košťálek - 11,9 milionů

Sparta

obránce

Šest let se snažil prosadit v zámoří, ale sen o NHL nevyšel. Z obránce Jana Košťálka chtěli ve Winnipegu udělat dobrého defenzivního obránce. Sám to nechápal, protože více ho to tíhne do ofenzivy. Po trápení na farmách v AHL a ECHL se rozhodl vrátit do mateřské Sparty. A v úvodu sezony zatím září, se šesti body za tři góly a stejný počet asistencí je druhým nejproduktivnějším hráčem extraligy. Dva góly dal v přesilovce, dvě trefy byly vítězné, s 19 střelami je navíc nejpilnějším střelcem v soutěži.

Patrik Miškář - 11,1 milionů

Mountfield HK

útočník

Tři sezony se snažil prosadit do sestavy Mountfieldu HK. Zdá se, že se mu to podaří až nyní. Mladý útočník Patrik Miškář se v úvodu ročníku konečně zabydlel v hradeckém útoku a zatím je nejproduktivnějším hráčem týmu. Drží si bilanci bodu na zápas (5 zápasů, 1 gól + 4 asistence), kromě toho má čtyři plusové body v hodnocení +/- a dostává i dost prostoru při oslabení. Můžeme se jen domnívat, jak moc 22letému rodákovi z Hořic pomohlo omlazení kádru, jeho výkony ale bude velmi zajímavé sledovat.

Lukáš Nahodil - 8,9 milionů

Kometa Brno

útočník

Ve 30 letech už to není žádný mladíček, jeho číselný progres je ale dost zajímavý. Před minulou sezonou přicházel Lukáš Nahodil do Komety jako velká posila. Jenže se vůbec neprosadil. V 28 zápasech nedal ani gól, a tak v rámci výměny za Petra Holíka putoval na hostování do Mladé Boleslavi. Ani tam neoslnil, premiérové trefy v ročníku se dočkal až v play out. Před novou sezonou se vrátil do Brna a v úvodu zatím září. Ve čtyřech zápasech se trefil třikrát, z toho dva góly byly vítězné, a přidal jednu asistenci.

Dominik Frodl - 7,9 milionů

Plzeň

brankář

Nový brankář Plzně vlétl do extraligy ve velkém stylu. Hned v prvním utkání vychytal Dominik Frodl proti Liberci čisté konto a po zápase upřímně nechápal. „Jsem se úplně usmíval, ty vole, jak jsem tady v extralize, ty vole, to je super,“ pobavil všechny. Poslední dvě sezony držel nad vodou v první lize Slavii, nyní povýšil o patro výš. Do klubu, ze kterého se v posledních letech brankáři katapultují rovnou do NHL. V plzeňském dresu zatím naskočil do dvou zápasů a drží si výborná čísla – průměr obdrženého gólu na zápas 1,45 a úspěšnost zákroků 94,34 %.

