Tipy a možné sestavy pro ligu: Stoch se vrací do formy, vsaďte i na beky Jablonce

Zlín se po jedné prohře a jedné remíze chce opět naladit na vítěznou vlnu. Proti Hornyákově týmu vsadí na pevnou defenzivu, proč tedy do sestavy nevybrat třeba stoperskou jistotu Zorana Gajiče, nebo brankáře Stanislava Dostála? Kdo spíš než nulu vzadu řeší body za ofenzivní úspěchy, může vsadit na nejlepšího střelce domácích, Jeana-Davida Beauguela.

Baník vyrukuje na Boleslav bez Milana Baroše, uhlídat musí nejlepšího střelce ligy Komličenka. Spíš než na Patrizia Stronatiho, ve velké formě hrajícího stopera, tak vsaďte na Daniela Holzera, který se také potkal s formou a bude na něm ležet velká zodpovědnost směrem do ofenzivy.

Olomouc je předposlední a bude jí chybět několik důležitých hráčů, Spartě ale nedá nic zadarmo. Proti houževnatým Hanákům může být platný bojovný forvard Benjamin Tetteh, nulu vzadu by měl pohlídat Florin Nita.

Domácí se snaží odlepit od záchranářské skupiny, Dukla od posledního místa. Karviné se v posledních zápasech vyplácí sázka na záložníka Bojana Letiče, body by mohl přinést i vám. Pokud vám je sympatičtější pomaličku se zvedající dejvický klub, do oka by vám měl padnout nejproduktivnější hráč Ivan Schranz.

Opava pod koučem Ivanem Kopeckým stoupá vzhůru. Táhne ji kapitán Nemanja Kuzmanovič, i jeho byste mohli umístit do své sestavy. Bohemce se předčasně vrátil do sestavy Dominik Mašek, mohl by být nečekaným esem v rukávu.

Ve čtvrtek slavně vydolovali bod ze zdánlivě ztraceného zápasu s Dynamem Kyjev, v neděli ale musí svou formu potvrdit. Uvadající Slovácko by ale nemělo představovat velký problém. Vsaďte si na formu beků, které to táhne dopředu, a přiveďte do své jedenáctky Tomáše Holeše, či Matěje Hanouska.

Plzeň s Teplicemi neprohrála devětkrát v řadě, a ani podesáté by neměla mít velký problém. Mistr si spraví náladu po římském výprasku nulou vzadu a výhrou. Defenzivní jistotou ve vaší sestavě by mohl být stoper Lukáš Hejda. Kdo chce ušetřit na kanonýrovi Krmenčíkovi, ale přece jen zařadit ofenzivně laděného hráče Viktorie, ať zkusí Jana Kovaříka.

Proti Zenitu kanonáda nevyšla, Příbram už Slavii tak houževnatě vzdorovat nemůže. Po matném úvodu do sezony je při chuti šikovný křídelník Miroslav Stoch, za zkoušku stojí výběr Vladimíra Coufala, nejlépe hodnocené sešívané posily.