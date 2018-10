Tipy a sestavy pro ligu: Matoušek by se mohl dočkat gólu, zpět je Stanciu

Všichni aktéři mají určitě v živé paměti poslední střetnutí těchto týmů. Bohemka na jaře přejela Plzeň ostudným debaklem 5:2 a favoritovi způsobila superšok. V novém ročníku se dá očekávat poněkud jiný fotbal. Domácí mají dlouhodobě potíže v koncovce, tým trápí marodka. Ani u Plzně to letos gólově není nijak extra valné, vždyť už sedmkrát vyhrála výsledkem 1:0. Vsadili bychom na obranu hostů s brankářem Matúšem Kozáčikem (11,9 milionů).

Sigma se zvedá, doma vyhrála dvakrát v řadě a navíc neinkasovala. Na začátku rozjetému Zlínu trochu dochází dech, ve třech posledních kolech získal pouze bod. Hře domácích by měl pomoct uzdravený Václav Pilař (6,1 milionů).

Dočkáme se přestřelky? Příbram i Jablonec vyznávají útočný styl fotbalu. Domácí ale můžou mít v útoku problém, protože po odchodu Matouška se jim zranil střelec Miroslav Slepička. Hosté se naopak rozjeli do formy a měli by ukořistit tři body. Vsadili bychom na dobře hrajícího Michala Trávníka (10,7 milionů).

Oblíbený soupeř čeká Baník. Karviná totiž z posledních čtyř střetnutí se slezským rivalem získala pouze bod. Navíc ostravští doma letos umí, na kontě mají čtyři výhry a jen jednu porážku se Spartou. Nezapomeňte, že v trestu je Milan Baroš, v útoku by se mohl prosadit Dame Diop (10,2 milionů).

Slovácko po šesti porážkách během reprezentační pauzy odvolalo kouče Kordulu. Změnu na lavičce udělaly před nedávnem i Teplice, ale efekt se zatím nedostavil. Oba celky mají potíže, a tak budou spokojeny s jakýmkoliv bodovým ziskem. Nedá se tak očekávat nějak ultra zajímavý fotbal. V zápase by mohl svým výkonem vyniknout kanonýr hostů David Vaněček (9 milionů).

Třaskavý souboj. A to hlavně díky faktu, že kouč Skuhravý letos působil na lavičkách obou celků. Opavu má skvěle nastudovanou, právě detailní znalost protivníka by mohla sehrát klíčovou roli v záchranářském duelu. Dukla pod Skuhravým navíc začala konečně bodovat i vítězit. V defenzivní bitvě bychom vsadili na domácího stopera Jána Ďuricu (9 milionů).

Sestav si vlastní tým z hráčů fotbalové ligy a hraj o 200 tisíc >>

Těžká bitva čeká aktuálního lídra tabulky. Liberec totiž doma v lize 6x za sebou neprohrál a z toho 4x neinkasoval. Jenže Slavia je s 12 body nejlepším týmem venku a začíná se jí vyprazdňovat marodka. V naprostém pořádku jsou Mešanovič s Olayinkou, u Škody a Deliho je start nejistý. Rozhodne žolík Jan Matoušek (8,3 milionů)?

O pondělní dohrávku se postará Sparta s Boleslaví. Na Letné to domácím lepí, naplno tam nebodovali pouze jednou. A co víc, do sestavy se po trestu vrací Nicolae Stanciu (11,1 milionů). V zápasech hostí padá nejvíce branek v lize (průměr 4,45), tak můžete vyzkoušet všechny varianty do útoku.