Tipy a možné sestavy pro ligu: levný Baroš nebo bratři Haškové

Viktoria je podle sázkových kurzů mírným favoritem, na chladném severu se ovšem dá očekávat tuhá bitva. Plzni budou scházet dlouhodobě zranění Michael Krmenčík s Danielem Kolářem a především absence střelce s patnáctkou na zádech je zatím hodně znát. Dobrou volbou do sestavy by proto mohl být liberecký Petr Ševčík, o kterého mají zájem obě pražská „S“. Letos už se dokázal třikrát střelecky prosadit a stojí 9,8 milionů.

Oba celky se střetly před týdnem v rámci MOL Cupu a z výhry (3:1) se radovaly Teplice. Domácí navíc trápí karetní tresty, hrát nemůže klíčový stoper Ján Ďurica. Proto by Severočeši mohli uspět i v lize, vždyť Dukla má z posledních tří zápasů FORTUNA:LIGY jediný bod. Jako dobrý tip do sestavy tak vypadá třeba teplický talent Patrik Žitný, autor dvou branek v letošní sezoně. Jeho cena je celkem příznivá – vyjde na 8,8 milionů.

Důležitý záložník domácích Lukáš Budínsky dostal před dvěma týdny proti Spartě červenou kartu a hrát nemůže, nový kouč Karviné Norbert Hrnčár bude postrádat i zraněného stopera Filipa Panáka. Start v novém angažmá bez dvou opor? Vůbec nic příjemného. Slavia by tenhle duel měla zvládnout, na hřištích soupeřů je nejlepší z celé ligy. Do sestavy zkuste využít brankáře Ondřeje Koláře (9,8 milionů) nebo levého beka Jana Bořila (8,8 milionů), Pražané u polských hranic neinkasují.

Příbram venku ještě nevyhrála (0 - 2 - 5) a v Ďolíčku by se to změnit nemělo, Bohemians jsou v důležitém souboji favoritem i podle sázkových kurzů. Do sestavy zařaďte Martina Haška mladšího, který bude hru domácích řídit ze středu zálohy a stojí 8,3 milionů. Alternativou může být i jeho o něco levnější bratr Filip (7,7 milionů). A pokud máte volné místo v útoku, dobře by jej mohl zaplnit dosud pětigólový bahrajnský střelec Júsuf Hilál. Na něj už si ale musíte připravit větší obnos (11,8 milionů).

Sestav si vlastní tým z hráčů fotbalové ligy a hraj o 200 tisíc korun >>>

Ošidný zápas na tipování, byť podle kurzů jsou favorité domácí. Opava ale v posledních třech zápasech dala devět gólů a díky zisku sedmi bodů poskočila tabulkou až na deváté místo. Kvůli čtyřem žlutým kartám bude Slezanům scházet záložník Joel Kayamba, s absencemi však musí počítat i kouč Zlína Michal Bílek. Ke zraněnému střelci Poznarovi přibyl také vykartovaný Bartošák. Proto zkuste vsadit na opavského hrotového bijce Tomáše Smolu (10 milionů), proti oslabenému soupeři by se mohl prosadit.

Baník je proti trápícímu se Slovácku favoritem, jenže částečně se mu pro důležitý zápas rozpadla obrana. Karetní tresty vyřadily Jiřího Fleišmana i Patrizia Stronatiho, tuhle dvojici tak ve svých jedenáctkách určitě vynechejte. Slovácko povede nový trenér Martin Svědík, ani jeho impuls by ale čtrnáctému týmu tabulky v Ostravě na body stačit neměl. A tip pro sestavu? Prostý. Podruhé po karetním trestu naskočí Milan Baroš a mohl by zase začít střílet góly. Navíc vyjde velmi výhodně – stojí jen 6,6 milionů.

Nejlepší ligový střelec Nikolaj Komličenko si odpykal karetní trest a vrací se do sestavy Mladé Boleslavi. Favoritem zápasu jsou ale tentokrát domácí, kteří se po tragickém startu sezony zvedají, neprohráli už pětkrát za sebou. Kouči Jílkovi bude kvůli kartám chybět duo Vepřek, Houska, přesto by Sigma zápas na svém stadionu měla zvládnout. Do sestavy zkuste zařadit některého z jejich šikovných záložníků – například Jakuba Plška (8,9 milionů) či Lukáše Kalvacha (8,2 milionů).

Šestnácté ligové kolo v neděli uzavře souboj Sparty s Jabloncem, Pražané jsou na Letné tradičně silní. Severočeši však aktuálně mají skvělou formu, z posledních sedmi utkání vybojovali 19 bodů a dávají i mraky gólů. Proti mnohdy nejisté sparťanské obraně by se mohl prosadit útočník Martin Doležal, povzbuzený premiérovým startem za reprezentaci. Stojí přesně 10 milionů. Variantou do zálohy pak může být technický Jakub Považanec (9,3 milionů).