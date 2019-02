Fotbalová liga je zpět! Zapoj se do Sazka Fantasy a hraj o 125 tisíc | iSport.cz

Už v pátek začne jarní část fotbalové ligy, která bude na Sazka Fantasy rozdělena na dva turnaje. V prvním bude zbývajících 11 kol základní části a ve druhém bude nadstavba. Dohromady v obou turnajích budeme hrát o ceny za 125 tisíc korun!

V každém jarním kole základní části si zasoutěžíme o ceny za čtyři a půl tisíce a navíc, na konci základní části si celkoví vítězové odnesou ceny. Vítěz získá devět tisíc korun, druhý pět tisíc a třetí tři tisíce. Hráči na 4. až 29. místě získají pět set korun.

V turnaji k nadstavbové části budeme soutěžit o ceny za celkem 45 tisíc korun. Na konci turnaje si celkoví vítězové rovněž odnesou ceny. Vítěz získá sedm tisíc korun, druhý čtyři tisíce a třetí dva tisíce. Hráči na 4. až 23. místě pak získají pět set korun.

V rámci turnaje tvůj tým automaticky pokračuje z jednoho soutěžního kola do dalšího. Mezi koly můžeš svůj tým libovolně měnit. Tým se ale nepřenese z jednoho turnaje do druhého, před nadstavbou tak musíš vytvořit nový tým. Vlastní tým lze upravovat až do samého začátku prvního zápasu každého kola, můžeš se tak k němu vrátit a změnit ho podle nejaktuálnějších informací.

Kromě české fotbalové ligy pokračuje i anglická Premier League. Už příští týden navíc odstartuje play off Ligy mistrů, kde se můžete těšit na další ceny! Reprezentační pauzu má hokejová extraliga, další kolo se hraje až ve středu 13. února.

Sestav si vlastní tým a hraj o ceny >>>