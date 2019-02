Tipy a sestavy pro ligu: Dominovat budou brankáři, Tetteh a Olayinka | iSport.cz

Zajímavé utkání hned v prvním jarním kole pro novou posilu Sigmy. Defenzivu Olomouce posílil stoper Vít Beneš, který v minulosti působil právě v Jablonci. Hosté v zimě celkem protočili kádr, navíc tým Petra Rady trápí marodka. I když jde o ofenzivní družstva, čekáme spíš méně branek a vsadili bychom na domácí obranu a brankáře Miloše Buchtu (9 milionů).

Domácí mají za sebou slibnou přípravu. Navíc v prvním kole je čeká oblíbený soupeř, proti Baníku má Dukla na kontě čtyři vítězství z posledních pěti utkání. Bohužel se domácí trenér Skuhravý musí obejít bez klíčového člena defenzivy Jána Ďurici, který si odpykává karetní trest. Do sestavy bychom doporučili domácího Jakuba Podaného, který se v základní jedenáctce posunul směrem do útoku (7,5 milionů).

Liberec o zimní přestávce velmi vhodně doplnil kádr. Domácí získali do útoku Kozáka s Musou, což bylo místo, které tým nejvíc pálilo. Na rozehrání je čeká velmi příjemný soupeř, neboť Příbram má nejhorší obranu v celé lize. Určitě bychom vyzkoušeli, jak sedne ligová premiéra zkušenému střelci Liboru Kozákovi (10,1 milionů).

Slezské derby slibuje vyrovnaný duel a pořádný náboj. Karviná ohrožená sestupem nakoupila v zimě zajímavé hráče, ale jestli to bude fungovat, se teprve ukáže. Opava naopak prodala své nejlepší hráče (Kayamba, Kuzmanovič), v útoku určitě ztratí na síle. Na špatném terénu nebude k pohledání moc fotbalové krásy, doporučujeme domácí obranu, jmenovitě Jána Kriváka (6,2 milionů).

Poslední mistr v přípravě určitě nezaujal nijak oslnivou formou. Z posledních čtyř přátelských utkání zapsala Plzeň tři remízy a jednu porážku. Na druhou stranu se velmi slušně jevily posily. Jean-David Beauguel (9,3 milionů) i Joel Ngandu Kayamba (9,5 milionů) ukázali bodový potenciál. I Boleslav se snažila přes zimu posílit, ale i na jaře bude nejvýraznější posilou Nikolaj Komličenko (11,3 milionů).

A další utkání s malým potenciálem na branky. Zlín v zimě hodně oslabil, neboť přišel o svého nejlepšího střelce Jean-Davida Beauguela a také kouče Michala Bílka, který odešel k repreznatci Kazachstánu. Hostující celek hledal v zimě posily do ofenzivy, nicméně většina zkoušených se kontraktu nedočkala. Věřili bychom spíš domácí obraně, zkuste Ondřeje Bača za 6,8 milionů.

Vedoucí tým ligy má za sebou velmi povedený podzim, když jen ve třech utkáních z 19 nedokázal zvítězit. Ve skvělých výkonech by měl pokračovat i nadále, v zimě kádr ještě posílili jedni z lepších hráčů ligy Petr Ševčík, Lukáš Masopust a Alex Král. Posledně jmenovaný opustil v zimě právě Teplice, stejně jako nejlepší střelec týmu David Vaněček. Slavia je velkým favoritem, v tomto utkáním by se mohl s brankami roztrhnout pytel – do sestavy doporučujeme Petera Olayinku (10,3 milionů).

A na závěr 20. kolo budeme svědky pražského derby. Po delší době vypadá Sparta stabilizovaně, Sparta oživila v zimě kádr (Karlsson, Hanousek, M. Hašek), uzdravili se marodi (Kadlec, Zahustel a Drchal). V přípravě se týmu dařilo, vyhrál sedm zápasů v řadě. Navíc Bohemku před týdnem postihla nepříjemná viróza, v pořádku bylo jen 9 hráčů A-týmu. Benjamin Tetteh (11 milionů) si střelecky zařádí.