Tipy a sestavy pro ligu: Vatajelu zazáří, Sparta se rozstřílí a vyrovnaný šlágr | iSport.cz

Neoblíbený soupeř pro domácí. Teplice v lize neporazily Boleslav 7x za sebou. V tomto utkání se dají očekávat góly. Hostům hra do zadu dělá problémy a jejich obrana patří k těm nejhorším v lize. Naopak co se týče vstřelených branek, můžou se mladoboleslavští srovnávat se špičkou ligy. Na tom má největší zásluhu kanonýr Nikolaj Komličenko (12,3 milionů), který dal v posledních 5 ligových zápasech 7 gólů.

Oba celky v minulém kole prohrály, ale výkon obou týmů byl odlišný, Olomouc doma s Jabloncem zklamala, Bohemka srdnatě bojovala na Spartě. Prý zase visí zlomená hůl nad trenérem hostům Jílkem. I proto se dá očekávat velmi nervózní utkání. Moc branek padat nebude, proto bychom vsadili na jednu z obran. Cenově je dostupnější ta hostující, brankář Miloš Buchta stojí 8,3 milionů.

Příbram zažívá velké problémy. Domácí utržili na úvod „jara“ debakl v Liberci 0:4 a čekají je záchranářské starosti. Velmi důležitý duel by ale mohli zvládnout, jelikož Zlín působí po výměně kouče a odchodu některých důležitých hráčů nesehraně. Nejzajímavějším hráčem v domácích barvách je Ruslan Mingazov (7,7 milionů).

Vítězná forma Slovácka pokračuje. Borci z města vín zvítězili před týdnem ve Zlíně (1:0) a tým má na kontě čtyři výhry z posledních pěti ligových duelů. Karviná venku jen paběrkuje 1 – 3 – 6. I proto bychom vsadili na někoho z domácí ofenzivy, jmenovitě na Jaroslava Diviše (6,2 milionů).

Liberec v zimě posílil a svou sílu ukázal hned v prvním jarním kole proti Příbrami (4:0). Jenže na Baníku ho čeká zcela jiný soupeř. Domácí stále bojují o poháry, s posilami se Baníku zvýšila útočná síla. V tomto utkání by mohly padat branky. Zajímavě se jeví volba Milana Baroše (7,6 milionů), který v Liberci nedávno působil.

Jablonec i po zimní obměně kádru hraje dobrý fotbal, po nadějné přípravě se týmu podařilo uspět i v Olomouci (2:1). Mužstvo táhne kanonýr Doležal, přestože mu nevyšel přestup do Slavie. Opavě se na Jablonec daří, ale po odchodech ofenzivních opor padne. V prvním jarním kole podal skvělý výkon host ze Sparty Bogdan Vatajelu (9,6 milionů).

Šlágr kola. Mohlo by se zdát, že týmy jsou v rozdílném rozpoložení. Příprava i start do ligy Plzni příliš nevyšly výsledkově i herně. Oproti Slavii má tým užší kádr, kouč Vrba nemůže hráče tolik rotovat, což po náročném čtvrtečním utkání v Evropské lize by mohl být problém. Ale právě otočka se Záhřebem by mohla vlít Viktoriánům krev do žil. Navíc Vrbovi svěřenci velká utkání umí. Obě mužstva dají gól, do vašich sestav doporučujeme Petera Olayinku (10,2 milionů), který může do hry naskočit i jako žolík.

Spartě se na Duklu dlouhodobě daří, z předešlých osmi měření sil sedmkrát vyhrála a jednou remizovala, v posledních pěti zápasech pak od „vojáků“ neinkasovala jedinou branku. Sparta v zimě posílila, k dispozici je už Karlsson, po viróze je fit i Drchal, trest si odpykal Costa. Dukla se proti Spartě bude těžko prosazovat, obrana Sparty je pro nás jasná volba (Matěj Hanousek 8,9 milionů).