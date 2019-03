Tipy a sestavy pro ligu: Letnou umlčí Kayamba, vidět bude Škoda | iSport.cz

Teplice mají na jaře problémy v defenzivě a ještě neudržely čisté konto. V tomto kole jim navíc budou chybět stěžejní dva defenzivní hráči, kteří jsou v karetním trestu (Ljevakovič, Vondrášek). Domácí potřebují zabrat a k slibným výkonům přidat i zisk tří bodů. V tomto utkání to zvládnou a výhru trefí kanonýr Martin Doležal (11,2 milionů).

Tady začíná jít o hodně a dá se očekávat typický záchranářský duel. To neslibuje moc branek. Bohemians se navíc trápí v útoku, na jaře dali zatím jen dvě branky. I proto bychom vsadili na domácí obranu a brankáře Martina Berkovce (6,1 milionů).

Středočeši pokračují na jaře ve skvělých výkonech v rámci ligy, když ještě neprohráli (2-2-0). Příbram je na cizích hřištích snadnou kořistí, mimo hru je navíc zimní posila Chaluš. Bolce se naopak vrací Matějovský. Prostupná obrana bude pochoutkou pro nejlepšího střelce ligy Nikolaje Komličenka (12,8 milionů).

Potvrdí Slovácko slibný start do jarní sezony? Hosté stále pokukují po středu tabulky, který nově zaručuje boj o Evropské poháry. Domácí naopak po dvou prohrách potřebují zabrat. Očekáváme vyrovnané utkání, v němž by největší roli mohl hrát velezkušený Pavel Zavadil (9,3 milionů).

Zlín konečně vyhrál, chytl se překvapivě výhrou na hřišti Baníku (2:1). Poslední Dukla by mohla být rovněž k poražení. Pražský celek se trápí v defenzivě, na jaře inkasoval už deset branek, naposledy čtyři od Olomouce. Venku je pak Dukla nejhorší v celé lize. Prosadí se opět Tomáš Poznar (11 milionů).

Opravdový test, jak na tom Sparta je. Klub z Letné si na jaře připsal čtyři výhry ze čtyř zápasů, ale nebudeme si nic nalhávat, jednalo se o vydřená vítězství. Teď domácí čeká jiný kalibr. Plzeň je po vypadnutí z pohárové Evropy odpočatá a do utkání půjde s tím nejlepším, co má. Takováto utkání většinou rozhodují nečekaní hráči, tak proč by to nemohl být Joel Kayamba (10 milionů), který se v Plzni ještě netrefil?

Sestav si vlastní tým z hráčů české ligy a hraj o 125 tisíc korun >>

A další šlágr kola. Slavia má za sebou těžké utkání v Evropské lize, kde se vydala ze všech sil na hřišti Sevilly a uhrála skvělý výsledek (2:2) do odvety. Baník je v mírné krizi, naposled doma padl se Zlínem. Široký kádr domácích toto utkání zvládne, gólově se prosadí Milan Škoda (10,3 milionů).

Sigma vyhrála 3 x v řadě, tým na jaře potvrzuje, že má kvalitu. Olomouci pomohl zimní příchod stopera Beneše, s ním v sestavě udrželi třikrát po sobě nulu. Liberci se na Sigmu v posledních letech ale poměrně daří, vyrovnaný duel tak skončí smírem a uvidíme gólové představení. Poprvé se pořádně ukáže posila ze Slavie Jan Sýkora (6,4 milionů).